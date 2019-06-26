2019-06-27T00:24:04+03:00
Звезды

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

В финале конкурса за корону соперничали 48 девушек со всей страны
Алена МАРТЫНОВА
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Анна Бакшеева из Читы стала обладательницей титула "Краса России 2019".Анна Бакшеева из Читы стала обладательницей титула "Краса России 2019".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Этот конкурс, прошедший вечером 26 июня в концертном зале «Vegas City Hall», стал юбилейным - уже 25-м. По сцене прошли 48 девушек со всех уголков России: Пермь, Барнаул, Омск, Муром, Ставрополь, Ярославль, Краснодар, Кемерово, Уфа...

Участницам пришлось продемонстрировать все свои таланты от танцев на шпильках и молниеносной смены нарядов за кулисами до дефиле в бикини и умения держать ответ в интеллектуальной пикировке с ведущим. Правда, столь красивых девушек решили не мучать сложными темами - главное было не растеряться, отвечая на вопросы «Что ты вкладываешь в понятие красоты» и «Кого предпочитаешь - блондинов или брюнетов».

Победительница конкурса "Краса России 2019" Анна Бакшеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительница конкурса "Краса России 2019" Анна Бакшеева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И все же участниц не стоит недооценивать: все они - победительницы региональных конкурсов красоты, есть среди них и балерины, и мастера спорта по спортивной гимнастике, и даже те, кто в совершенстве владеет китайским языком. Благодаря разнообразным номинациям от партнёров и спонсоров конкурса ни одна девушка в этот вечер не ушла без подарка, а некоторые красавицы заполучили сразу несколько корон.

Итак, тройка финалисток:

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.

Первой вице-мисс - Кристина Бугаевская.

А титул «Краса России-2019» взяла 17-летняя Анна Бакшеева из Читы - именно она в этом году будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Земля».

Аня будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аня будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу, - призналась главная красавица страны «Комсомолке». - Теперь первым делом надо позвонить маме домой - она больше всех за меня переживала!

А КТО ЕЩЁ

Александра Золотавина взяла специальную номинацию в честь юбилея конкурса.

«Мисс Талант» стали Мария Григорьева и София Ситникова.

«Мисс Юность» стала Ангелина Иванова.

«Третья вице-мисс юная Краса России» - Анастасия Насонова.

«Вторая вице-мисс юная Краса России» - Диана Пучкова.

«Первая вице-мисс юная Краса России» - Каролина Мамедова.

«Юная Краса России Гран-при» - Анфиса Попова.

«Мисс суперталант» - Юлиана Делягина.

«Мисс Азия и Тихий океан-Россия» - Анастасия Соловей.

Пятая вице-мисс Краса России» - Карина Шумакова.

Четвёртая вице-мисс - Екатерина Агапова.

Третья вице-мисс - Мария Григорьева.

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26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019» - старейшего конкурса красоты в стране. По сцене пройдут 48 девушек со всех уголков России: Пермь, Барнаул, Омск, Муром. Ставрополь, Ярославль, Краснодар (подробности).

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Финал конкурса «Краса России-2019», который прямо сейчас проходит в концертном зале «Vegas City Hall», оказался полон сюрпризов ещё до объявления победительницы. Дело в том, что среди членов жюри оказалась «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина. Именно под таким именем девушку помнят в столице, хотя в прошлом году она вышла замуж за тогда еще действующего короля Малайзии Туанку Мухаммада V, приняла ислам и сменила имя Оксана на Рихана (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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