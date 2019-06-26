2019-06-26T22:52:25+03:00
Звезды

Жена малазийского экс-короля оставила новорожденного сына ради конкурса красоты

Оксана Воеводина прилетела в Москву, чтобы судить участниц конкурса «Краса России-2019»
Алена МАРТЫНОВА
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Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Туанку Мухаммада V, приняла ислам и сменила имя на РиханаОксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Туанку Мухаммада V, приняла ислам и сменила имя на РиханаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Финал конкурса «Краса России-2019», который прямо сейчас проходит в концертном зале «Vegas City Hall», оказался полон сюрпризов ещё до объявления победительницы. Дело в том, что среди членов жюри оказалась «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина. Именно под таким именем девушку помнят в столице, хотя в прошлом году она вышла замуж за тогда еще действующего короля Малайзии Туанку Мухаммада V, приняла ислам и сменила имя Оксана на Рихана.

Обладательница титула &quot;Мисс Москва-2015&quot; на конкурсе &quot;Краса России-2019&quot;.

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" на конкурсе "Краса России-2019".

А 21 мая счастливые супруги стали родителями чудесного малыша: сына, который появился на свет в одном из московских роддомов, назвали Леон. В соцсетях молодая мама делится семейными снимками и рассказывает о радостях материнства. Тем не менее, всего спустя месяц с небольшим после появления сына на свет Оксана-Рихана решилась на дальнюю поездку. Сегодня ей в числе остальных членов жюри придётся выбрать из 49 девушек ту единственную, которая достойна короны победительница и будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс земля».

Напомним, в ноябре прошлого года 49-летний король Малайзии Туанку Мухаммад V женился на 25-летней русской красавице Оксане Воеводиной. Церемония прошла в развлекательном комплексе «Barvikha Concert Hall» на Рублевке. Как стало известно позже, будущие супруги познакомились в 2017 году на выставке часов в Европе - тогда девушка не поверила, что за ней приударил настоящий монарх. В январе этого года Мухаммад отрёкся от престола, чтобы сосредоточиться на семье: для него сын от русской жены стал первым ребёнком.

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26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019» - старейшего конкурса красоты в стране. По сцене пройдут 48 девушек со всех уголков России: Пермь, Барнаул, Омск, Муром. Ставрополь, Ярославль, Краснодар (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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