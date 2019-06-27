Самые яркие моменты конкурса «Краса России-2019»

Финал всероссийского конкурса «Краса России-2019», отгремевший в концертном зале «Vegas City Hall», порадовал сочными кадрами ценителей женской красоты. Кроме победительницы, о которой мы уже писали — 17-летней выпускницы из Читы Анны Бакшеевой, на сцене было немало ярких девушек. Дефиле в купальниках, танцы на шпильках и акробатические номера — собрали для вас подборку лучших снимков с финала.

Три недели репетиций на шпильках - даже самые длинные ноги уже не выдерживают! А такое богатство смолоду беречь надоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не девушки - куклы! Барби нервно курит в сторонке…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что творится за кулисами - немудрено тут брюки забыть! Да и зачем скрывать такие достоинства?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гран-при конкурса чуть было не ушел голосистой красавице, но девушка по имени Глюкоза уверяла, что просто пришла попеть и потанцевать…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алел закат и плакали небеса, когда все закончилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк в этот вечер получила титул «генеральши». Еще бы — 25 лет выслуги!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будущая победительница Анна Бакшеева как будто что-то знает…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже темнота не скрывала достоинств конкурсанток.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зрителям конкурса открылись потрясающие виды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый долгожданный момент для мужской аудитории — дефиле в купальниках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Немой упрек всем скептикам: конкурс красоты — это вам не просто на каблуках походить. Но не вздумайте повторять: трюки сделаны без страховки и дублеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие члены жюри сами еще недавно боролись за корону первой красавицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Дубцова — самая яркая часть внеконкурсной программыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хочешь стать звездой — прими особую позу на зеркальном полу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анита Цой и ее блестящее шоу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приглашенных артистов и участниц то и дело путали — столько красоты на одной сцене!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый напряженный момент финала: вот-вот начнут объявлять победителей…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мисс Комсомольская правда» Зоя Панищева получила 15 тысяч лайков в народном голосовании на сайте kp.ru. И даже попала на обложку «КП»!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальные номинации и конечно цветы — всем участницам без исключения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ни одна красавица не ушла в этот вечер без подаркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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