Самые яркие моменты конкурса «Краса России-2019»
Финал всероссийского конкурса «Краса России-2019», отгремевший в концертном зале «Vegas City Hall», порадовал сочными кадрами ценителей женской красоты. Кроме победительницы, о которой мы уже писали — 17-летней выпускницы из Читы Анны Бакшеевой, на сцене было немало ярких девушек. Дефиле в купальниках, танцы на шпильках и акробатические номера — собрали для вас подборку лучших снимков с финала.
Три недели репетиций на шпильках - даже самые длинные ноги уже не выдерживают! А такое богатство смолоду беречь надоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Не девушки - куклы! Барби нервно курит в сторонке…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Что творится за кулисами - немудрено тут брюки забыть! Да и зачем скрывать такие достоинства?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гран-при конкурса чуть было не ушел голосистой красавице, но девушка по имени Глюкоза уверяла, что просто пришла попеть и потанцевать…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алел закат и плакали небеса, когда все закончилосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк в этот вечер получила титул «генеральши». Еще бы — 25 лет выслуги!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Будущая победительница Анна Бакшеева как будто что-то знает…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Даже темнота не скрывала достоинств конкурсанток.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зрителям конкурса открылись потрясающие виды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самый долгожданный момент для мужской аудитории — дефиле в купальниках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Немой упрек всем скептикам: конкурс красоты — это вам не просто на каблуках походить. Но не вздумайте повторять: трюки сделаны без страховки и дублеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Многие члены жюри сами еще недавно боролись за корону первой красавицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ирина Дубцова — самая яркая часть внеконкурсной программыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хочешь стать звездой — прими особую позу на зеркальном полу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Анита Цой и ее блестящее шоу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Приглашенных артистов и участниц то и дело путали — столько красоты на одной сцене!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самый напряженный момент финала: вот-вот начнут объявлять победителей…Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Мисс Комсомольская правда» Зоя Панищева получила 15 тысяч лайков в народном голосовании на сайте kp.ru. И даже попала на обложку «КП»!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специальные номинации и конечно цветы — всем участницам без исключения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ни одна красавица не ушла в этот вечер без подаркаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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