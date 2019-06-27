Грузия борется с «российской агрессией», не замечая турецкой экспансии

80 лет назад, в конце июня 1939 года, Михаил Булгаков закончил свою последнюю в жизни пьесу - «Батум». Для советской власти этот город (сейчас - Батуми, столица грузинской Аджарии) был знаковым. Здесь вчерашний семинарист Джугашвили превратился в революционера Кобу (о чем и говорится в пьесе), и отсюда Москва в 1921 году начала собирать южные владения Российской империи, отпавшие в революцию и Гражданскую войну.

Аджария - один из ключей к Закавказью: в этой приморской области сходятся транзитные коридоры «север-юг» (из России в Турцию) и «запад-восток» (из той же Турции - в Грузию и Азербайджан). Да и для нынешнего Тбилиси эта автономная область - как Петербург для России. Батуми - второй по величине город в стране и «окно за границу», через которое еще со времен перестройки началась обширная торговля с Турцией.

Однако Анкара с нынешним статусом своей северо-восточной соседки готова поспорить. Ведь когда-то это была одна из территорий Блистательной Порты, перешедшая во владение Российской империи после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. И теперь, пока официальный Тбилиси клеймит Россию «оккупантом», Турция втихую прибирает к рукам лакомую Аджарию.

Вид на побережье Батуми с борта американского эсминца "Дональд Кук".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В сердце каждого османа находятся Салоники, Алеппо, Мосул, Варна (города в Греции, Сирии, Ираке и Болгарии - Ред.) и Батуми, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2016 году, вызвав международный скандал.

В Аджарии его метафора близка к воплощению. За последние пять лет Турция вложила в этот регион более 400 миллионов долларов (весь бюджет $Грузии - 4-5 миллиардов). Кутаисскую улицу (почти центр Батуми, в двух шагах от Дома Правительства и знаменитой набережной) местные называют «Маленьким Стамбулом»: турецкая речь звучит едва ли не чаще грузинской, рядом - старая мечеть Орта Джаме, и посланцы Анкары ведут переговоры о строительстве новой. А всего в регионе в последние годы появилось более 120 мечетей и молельных комнат. Их прихожанами становятся не только грузины-мусульмане, жившие здесь веками (под них, собственно, и была образована Аджарская автономия в составе Грузинской ССР в 1921 году). За бумом новостроек в Батуми, о котором гордо рапортуют власти, следует и массовое переселение турок. Условия приобретения вида на жительство - самые либеральные, каждый месяц грузинские «корочки» получают сотни турок, которые ведут в Аджарии мелкий бизнес и скупают квартиры в высотках у моря, построенных их же руками. Выходцы из Турции сейчас контролируют большую часть прибыльных предприятий пищевой, добывающей, обрабатывающей промышленности, сферы строительства, связи, транспорта. Число мусульман уже составляет треть от всех жителей региона.

До 2004 года гарантом автономии Аджарии выступала Москва, здесь находилась российская военная база. По требованию Тбилиси ее вывели, но стороны договорились открыть в Батуми совместный антитеррористический центр. Надо ли говорить, что это решение президент Михаил Саакашвили не выполнил. Хотя сейчас такой центр очень бы пригодился. Вместе с иноземной экспансией в регионе растет влияние радикального исламизма. Эмиссары из Турции создают экстремистские ячейки, привлекают в свои ряды молодежь.

Тбилисское руководство и силовые структуры всего этого демонстративно «не замечают», а грузинский народ пока безмолвствует. Но он может заговорить, и тогда власти рискуют оказаться там же, где их предшественник Саакашвили: без дворцов и без родины, зато с уголовными делами на шее.

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