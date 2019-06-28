Разбившийся в Бурятии Ан-24 через месяц собирались списать в утиль

Рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск не задался с самого начала. Ан-24 компании «Ангара» должен был вылететь в среду вечером, но из-за непогоды это перенесли на утро.

Уже во время полета у судна отказал левый двигатель.

- Примерно за 20 минут до посадки я и мой сосед заметили, что винт левого двигателя перестал крутиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716969" frameborder="0"></iframe> Катастрофа АН-24 с камер видеонаблюдения аэропорта Нижнеангарска.

Я еще ему сказал: «Тише, тише, не будем поднимать панику», - рассказал «КП» один из пассажиров, Сергей Зеленовский.

Такое хладнокровие местных удивляет избалованных «Боингами» и «Аэробусами» жителей европейской части России. В Сибири же на среднемагистральных рейсах до сих пор работают машины, выпуск которых прекратили еще на излете брежневской эпохи. У того же самого сгоревшего «Ана» сертификат летной годности заканчивался 28 июля 2019 года - ровно месяц он не дотянул до списания в утиль.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА

Посадка оказалась жесткой. Но что самое страшное, самолет, не сумев затормозить, съехал с полосы, пробил забор и врезался в здание. При этом в 300 метрах от этого места стоят жилые дома (их видно на фото).

После столкновения с ангаром самолет загорелся. К счастью, экипажу удалось открыть аварийные выходы. Фото: Геннадий ЛЫТКИН

- Началась паника, - продолжает Зеленовский. - Самолет загорелся с правой стороны. В конце салона аварийный выход открыла бортпроводница, а в начале салона мы с мужиками выдавили окно запасного выхода и начали выталкивать женщин и детей.

Из салона Сергей выбирался последним, прикрыв лицо от дыма курткой.

- Смотрю, один из пилотов выползает в крови, - говорит Сергей. - Подбежал к нему, спрашиваю: «Что произошло-то?» Он в ответ: «Не понимаю, как движок отказал». Я помог ему выбраться. Ему крепко досталось: кабина прямо в здание вошла.

К приезду «Скорой» на борту оставались только бортмеханик Олег Барданов и пилот Владимир Коломин. Они погибли при столкновении.

Бортмеханик Олег Барданов погиб... Фото: vk.com

СПАСЛО НЕДОМОГАНИЕ

Командиром этого судна должен был быть Михаил Большедворский.

- Но в аэропорту, прямо перед вылетом, у меня закрутило живот. Возможно, отравился. Владимир (Коломин. - Ред.) на меня посмотрел, говорит: «Ладно, иди лечись. Хуже будет, если в самолете прихватит»... Владимир - командир первого класса. У него налет 15 702 часа и 34 года стажа. Больше, чем у меня.

Еще один коллега Большедворского выжил - с летного поля Сергея Сазонова увезли в больницу. Вместе с ним медики забрали еще 31 человека, но после осмотра в больнице остались четверо. Врачи говорят, что состояние пациентов не вызывает опасения.

...а второму пилоту Сергею Сазонову все-таки удалось выбраться из самолета. Фото: vk.com

САДИТЬСЯ НУЖНО БЫЛО НА БРЮХО

Заслуженный летчик- испытатель СССР Виктор Заболотский, посмотрев видео аварийной посадки, выдвинул свою версию.

- Не надо было тормозить двигателем, - рассказал Заболотский. - Потому что если один двигатель работает, а другой нет, то самолет разворачивает - это понятно. Они приземлились, судя по кадрам в интернете, на нормальной скорости, без превышения. После приземления и небольшого пробега по полосе нужно было тормозить колесами - как на автомобиле. А если этого было недостаточно и грозило столкновение, то надо убирать шасси. Самолет тогда бы лег на брюхо, протащился метров 30 и остановился.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 155 катастрофах с самолетами Ан-24 погибло не менее 2150 человек. С 2010 года отмечено пять катастроф (без учета ЧП 27 июня 2019 года), в которых погибли 73 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716946" frameborder="0"></iframe> Тушение горящего самолета в Нижнеангарске.

КОМПЕТЕНТНО

Катастрофы можно было избежать

- Летчик справился! - считает пилот 1-го класса Андрей Литвинов. - Даже с отказавшим двигателем он прилетел на аэродром и посадил самолет. Воздушное судно врезалось в очистные сооружения, которые находятся в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы. Есть кольцевая и боковая полоса безопасности, в районе которых не должно находиться вообще никаких объектов. Если бы здание там не построили, люди бы не погибли!

Нынешняя катастрофа похожа на ту, что произошла в Иркутске в 2006 году и унесла 125 жизней. Airbus выкатился за пределы полосы и врезался в гаражи.

- Их обещали убрать, но прошло 14 лет, и по сей день они там так и стоят, - сетует пилот.

По мнению эксперта, вторая причина крушения в том, что самолеты Ан-24 давно должны были быть списаны. Правда, заменить их нечем.

- Самолет древний, ему около 60 лет. Еще когда я в училище поступал, а это было 38 лет назад, говорили, что Ан-24 вот-вот должны были списать. Не может он столько времени летать, да еще и безопасно. Но замену ему так и не нашли, - говорит Литвинов. - Нам нужны региональные самолеты, которые могли бы садиться на грунт. Но таких в России больше нет. Хорошие варианты для подобной цели - Як-40, Ан-148 и Ан-24. Их объединяет то, что двигатели расположены высоко. У нас сохранились чертежи, полно разработок, есть производственные мощности. Эти самолеты можно было бы снова начать выпускать, разумеется, модернизировав, поставив современные двигатели и навигацию.

В Китае, кстати, так и сделали! С 2000 года там выпускают глубоко модернизированную версию Ан-24 под маркой Xian MA60.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У «Боинга-737 МАХ» нашли новый «фактор риска»

Мария БЕРК

Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новый «потенциальный фактор риска» у «Боинга-737 MAX», который авиаконцерн обязан устранить. О чем конкретно идет речь, специалисты не уточняют. Но известно, что во время тестовых испытаний на прошлой неделе вскрылись новые проблемы. Пока не ясно, можно ли решить их с помощью установки обновленного программного обеспечения или потребуются более серьезные доработки.

Полеты самолетов «Боинг-737 MAX» были приостановлены почти по всему миру еще в марте. Это произошло после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии - в общей сложности погибли 364 человека.

В ходе расследования специалисты выявили ошибки в работе системы коррекции маневрирования у лайнера. Пока сроков возвращения «Боинга-737 МАХ» к полетам нет.

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В том, что не погиб никто из пассажиров самолета Ан-24, который утром, 27 июня совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся, огромная заслуга 40-летней бортпроводницы Елены Лапуцкой. Елена была единственной стюардессой на борту и сразу после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб (подробности).

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