Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк: Улучшение отношений с Россией - чрезвычайно трудное предприятие и для Трампа, и для его преемника

В ПАСЕ ПОБЕДИЛИ ЗДРАВЫЕ ЛЮДИ

- Сергей Иванович, мы с вами в Страсбурге наблюдаем триумфальное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы после пятилетнего перерыва - с полномочиями без всяких ограничений. Было ли это все-таки событием предсказуемым или сюрпризом?

-Я не скажу, что результат стал сюрпризом, потому что на это было положено много сил. И не только со стороны российской делегации и российских дипломатов. Это работа не последних трех дней в Страсбурге, это результат огромной работы, контактов с партнерами, выяснения реальной стороны дела по вопросам, по которым они предъявляют нам озабоченности. Сказать, что все было предсказуемо, я бы тоже не мог. Я очень рад видеть победу здравых людей в ПАСЕ над теми, кто "нагибал" и использовал эту организацию в наше отсутствие в антироссийских целях. Вы обратили внимание на украинских коллег, как они вдруг заволновались, что теперь с приходом России они могут стать объектом внимания этой организации?

- Еще бы!

- Это и есть одна из причин истеричной кампании против нашей страны.

- А были ли среди тех, кто "нагибал", США?

-Американские коллеги, как правило, везде стараются приложить свою руку и влияние. Совет Европы для них небезынтересная организация, но далеко не приоритет. У них немало партнеров, которые зачастую делают работу за США.

"ПРЕЕМНИКУ НЕЛЕГЧЕ"

- Вот уже два года, как вы наблюдаете за отношениями Москвы и Вашингтога с российского берега. Ситуация не улучшилась?

- Нет, не улучшилась. Ситуация в российско-американских отношениях очень трудная. Трудная, среди прочего, из-за того, что она стала заложницей внутриполитических разборок в самих США. В этом контексте уже Конгресс напринимал немало резолюций и даже законов, которые делают улучшение отношений чрезвычайно трудным предприятием для президента США. Причем не только для Трампа, но и для любого, кто придет на его место. Поэтому общее ухудшение отношений руками наших противников оформлено как долгосрочная линия, с которой надо будет считаться. Это не означает, что мы не можем выправить отношения, но это будет непростой и достаточно длительный процесс.

- Вашему преемнику - послу Анатолию Антонову - сейчас сложнее, чем вам?

- Не думаю, что ему легче.

ПРОГНОЗ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ТРАМПА

- Чего можно ожидать от предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки" в Японии 28-29 июня?

- Я надеюсь, что результатом такой встречи станет лучшее понимание друг друга и оценок, касающихся проблем безопасности, экономического развития. Я не ожидаю, что по мановению волшебной палочки все вдруг начнет меняться, но если по результатам этой встречи будет дано поручение правительственным органам двух стран работать над проблемами, которые одинаково интересны и важны и для США, и для России, это уже будет большим шагом вперед.

Май 2017 г. Президент США Дональд Трамп и посол РФ в США Сергей Кисляк во время встречи в Белом доме. Фото Александр Щербак/ТАСС

НА РУСОФОБИИ ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ

- По вашим ощущениям, мы когда-нибудь можем быть с Вашингтоном не соперниками, а партнерами?

- Можем. Но, боюсь, что для этого потребуется очень много времени. Когда я говорил об улучшении отношений, я говорил, скорее, о восстановлении некоторых элементов нормальности, потому что нынешние отношения нормальными не являются. А для создания условий для хороших отношений потребуется и изменение менталитета в Вашингтоне. Мы дверь не закрывали никогда. А там немало людей, которые находятся при власти и уже сделали карьеру на антироссийских сантиментах. Поэтому потребуется, возможно, и какая-то смена действующих лиц. Проходят выборы, появляются новые лица, которые готовы посмотреть свежим взглядом на застаревшие проблемы. Это естественный процесс.

- То есть выдвижение 76-летнего Джо Байдена в президенты совсем не вариант?

- Вот уж чего бы я хотел избежать, так это новых обвинений в том, что мы вмешиваемся в их внутреннюю политическую жизнь.

- Ну, а расследование спецпрокурора Мюллера, который не обнаружил сговора с русскими и обелил Трампа, не поспособствует нормализации отношений?

- Не вижу в нем никаких позитивных и отрицательных моментов. Это их проблемы, это их разборки. Доказал бы он что-то или не доказал - при нынешней политической напряженности всегда найдутся деятели, которые будут использовать любые элементы под свою повестку дня.

СПРАВКА "КП"

Сергей Иванович Кисляк родился 7 сентября 1950 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт и Всесоюзную академию внешней торговли. С 1977 года по 2017 год - на дипломатической службе. Работал послом в Бельгии, заместителем министра иностранных дел РФ. В 2008-2017 гг. - посол РФ в США. С подачи американских СМИ стал ключевой фигурой в истерии вокруг так называемого российского вмешательства в президентские выборы-2016. С 20 сентября 2017 года - член Совета Федерации от Республики Мордовия. Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Александра Невского , Орденом Почета и другими высокими наградами.