Трамп и Путин согласовали время встречи на G20

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-27T04:20:42+03:00

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали время встречи. Переговоры лидеров двух держав состоятся 28 июня в 14:00 [8:00 по московскому времени]. Разговор пройдет в городе Осака в рамках саммита G20.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщил представитель Белого дома. Известно, что разговор может продлиться около часа. По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сами определят темы для разговора.

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Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

Иная деталь может рассказать порой о раскладе мировой политики и ее подводных камнях лучше, чем сто томов аналитики. Вот во время последней встречи Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки сразу бросилось в глаза рукопожатие. Оно заметно отличалось от их предыдущей встречи в Гамбурге (в июле 2017-го) [подробнее].

ИСТОЧНИК KP.RU