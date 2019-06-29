2019-06-29T17:45:11+03:00
Звезды

"Какой пиар?! Покажите такого дурака, который на здоровье пиарится": Бари Алибасов рассказал об истории с отравлением

Продюсер пригласил журналистов к себе домой на шампанское с пирожками , и дал небольшую пресс-конференцию [видео]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Алибасов удивлен что его персона вызвала такой интерес.Алибасов удивлен что его персона вызвала такой интерес.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Надо сразу отметить, что выглядит Бари Каримович как с курорта. Хорошо. А главное мыслит ясно. По нему видно, что проблемы со здоровьем отошли в прошлое.

- Ну а что ... У меня в жизни было 7 или 8 серьезных операций. Ничего живой, - объяснил своё состояние Алибасов. - Поэтому и сейчас ничего менять в своих привычках не собираюсь. Как жил, так и буду жить. Характер не изменишь.

Алибасов рассказал о своем отношении к обвинениям прессы в мистификации:

- Вот все говорят, что это пиар, что не было никакого отравления. Кто ж на здоровье пиарится? Покажите такого дурака. Вы возьмите и башку отрежьте себе ради пиара.

Алибасов удивился, что его персона вдруг вызвала такой интерес. Тут, кстати, как лыко в строку его помощник предложил прочитать автобиографическую книжку Алибасова на сайте На-на.

Во время пресс-конференции на руках Бари сидел теперь уже знаменитый кот Чуча. Оказывается, вчера кот снова пропал. Бари подумал, что тот выпрыгнул в окно. Но нет, Чуча залез на шкаф и оттуда хитро наблюдал за своим хозяином

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Через несколько дней будет ровно месяц как имя Бари Алибасова держится в топе новостей. То он чуть не умер, глотнув средство для прочистки труб, то воскрес и вроде не травился вовсе. А весь спектакль с отравлением - это пиар, продвижение его группы «На-на», которая отмечает 30-летие. (подробности)

«Нам за это абсолютно не стыдно»: сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов

Пиар-кампания вокруг Бари Алибасова и его отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» оказалась спектаклем, разыгранным по законам драматургии. В этом откровенно признался PR-директор артиста Вадим Горжанкин (подробности)

Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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