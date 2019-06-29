Юрий Лоза: «Самое страшное для Алибасова - это забвение»

Через несколько дней будет ровно месяц как имя Бари Алибасова держится в топе новостей. То он чуть не умер, глотнув средство для прочистки труб, то воскрес и вроде не травился вовсе. А весь спектакль с отравлением - это пиар, продвижение его группы «На-на», которая отмечает 30-летие. Кроме того, он сумел, как и положено хорошему продюсеру, монетизировать скандал. И суммы называются солидные – 26 миллионов рублей. Но правда ли это, или ложь тоже не проверишь - чужой карман. Зато точно можно сказать: журналистами он манипулирует и дергает за веревочку, как Карабас Барабас своих кукол. Мы позвонили музыканту Юрию Лозе, который умеет емко, остро оценить события. Может он объяснит, что происходит.

- Мне вообще Алибасов не интересен, - говорит Юрий Эдуардович. - Я с ним не общаюсь с 1983 года… Это сколько получается - 36 лет? Столько лет я не работаю в «Интеграле» (советский музыкальный коллектив, основанный Алибасовым – Ред.). Да и тогда мы только по необходимости общались.

Так что Алибасов - это ваша тема, не моя. Чем чаще вы о нем пишете, чем чаще его имя упоминаете, тем лучше. Ему лучше! Вы же все на него работаете. Вы его раскручиваете, распиариваете. Своими поступками, выходками он вас, журналистов, заставил о себе говорить. Для Алибасова самое страшное - это забвение. Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл.

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