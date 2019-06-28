«Нам за это абсолютно не стыдно»: сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов

Пиар-кампания вокруг Бари Алибасова и его отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» оказалась спектаклем, разыгранным по законам драматургии. В этом откровенно признался PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

- При этом отравление было абсолютно реальным, - уверяет Горжанкин. - Но каждый день мы продумывали, какие новости давать, что и как рассказывать прессе, чтобы интерес не спадал. Это обычная работа пиарщика, тем более, Бари Каримович шоумен до мозга костей, он живет этим.

- Скажите, а вам не стыдно за эту историю? Все-таки человек при смерти был, а вы давали неприглядные фото из реанимации, - спросили мы у пиарщика.

При этом отравление было абсолютно реальнымФото: Личный архив

- Не стыдно! Ни нам, ни Бари Алибасову. И никогда не будет стыдно, что был там ни говорили. Мы спасли сотни, а может и тысячи жизней. Люди травились «Кротом», а после нашей истории на это наконец обратили внимание, даже на законодательном уровне обсуждают новые требования к маркировке химикатов.

- А Бари Каримовичу, может, неловко за то, что он устроил у Андрея Малахова (продюсер «нечаянно» упал с инвалидного кресла и плюнул в ведущего. - Ред.)?

- Бари Каримович артист, и он играет, это нормально. Может, где-то переиграл, конечно, но тогда он еще был очень слаб. Ему аплодировать должны!

- Какую финансовую прибыль принес вам весь этот сериал?

- Сумма большая — 26 миллионов (рублей-ред.), мы не скрываем. Все это рекламные контракты Алибасову-младшему, старшему, группе «На-На» и, конечно, коту Чуче. Нас просто завалили предложениями, некогда разбирать. Из необычного - «на-найцев» зовут за деньги пообедать, поужинать и даже скоротать вечер, ну вы понимаете. Непристойности предлагают!

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А Бари Каримович что будет рекламировать?

- Пока не решил, он весь погружен в гастрольное шоу «На-На», набирает осветителей, разных специалистов, а еще мы объявили кастинг для парней — набираем вокалистов. Сейчас в группе четверо солистов, хотим взять еще троих.

Из главных требований к участникам: возраст от 20 до 25 лет, рост не ниже 178 см. И даже трансгендеры (женщины, сменившие пол и ставшие мужчинами) будут рассматриваться также пристально, как обычные парни...

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