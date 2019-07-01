Страсбурга ПАСЕ нетленный, чудесный кубок, продюсер-Митридат и Фридман, травящий жучков дустом

Россия по прошествии многих лет наконец-то вернула себе Страсбурга ПАСЕ нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Так сбылись пророческие слова Ф. И. Тютчева, обращенные к русским дипломатам (как и сейчас, по поводу Крыма) –

"Да, вы сдержали ваше слово:

Не двинув пушки, ни рубля,

В свои права вступает снова

Родная русская земля".

Российская делегация в ПАСЕФото: Елена ЧИНКОВА

Правда насчет рубля (т. е. евро по текущему курсу) наличествует некоторая невнятность, то ли придется платить за членство, то ли нет, но это не мешает ликовать по поводу возвращения нашего международника Л. Э. Слуцкого в Страсбург: "Вошел – и пробка в потолок!", а равно "Прячьте жен, ведем мы в Страсбург страшного развратника". Правда, лимитрофы ропщут, чувствуя, что они чужие на этом празднике жизни, но на всех не угодишь.

В это время на другом конце света, в японской Осаке на съезде двадцати державцев блистал В. В. Путин. Бойкот, которому пять лет назад подвергали его в Австралии хозяева, а равно гости тогдашнего съезда, полностью забыт, и даже наш иностранный соперник Д. Трамп был утомительно дружелюбив, заключая В. В. Путина в страстные объятия. Вероятно, чтобы европейским и китайским вождям было завидно.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров в Осаке. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но на банкете державцев явилась новая интрига. Решив, что на собраниях такого уровня не действует общепитовское правило "Приносить с собой и распивать напитки запрещено", В. В. Путин принес с собой кубок с двуглавым орлом и пил из него.

Что напомнило сцену обеда пана Данилы Бурульбаша с тестем в "Страшной мести". Пан тесть не проявил энтузиазма по поводу галушек, несмотря на замечание пана Данилы "Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники Божии едали галушки", а затем отверг и жареного кабана, что также вызвало замечание "Для чего же не любить свинины? Одни турки и жиды не едят свинины". Зато пан отец "тянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду". Вероятно, целебный чай из термоса.

Владимир Путин пришел на ужин в Осаке со своей кружкой-термосомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выдвигались разные версии по поводу принесения и распивания, вплоть до того, что В. В. Путин страшный колдун. К счастью, Д. С. Песков дал убедительное объяснение того, зачем В. В. Путину саморазогревающийся кубок: "Теперь Путин пьет чай из таких вот специальных чашек-термосов не только на пресс-конференциях, но и в своем рабочем кабинете, и в командировках. Эту посуду специально заказали для президента. Кстати, очень удобно. Если раньше во время пресс-конференций президенту приносили чай пять–шесть раз в малых чашках, то сейчас было всего две чайных смены". Так что на банкете в Осаке президент РФ просто решил облегчить тяжелый труд официантов.

Но, конечно, при этом всегда необходимо внимательно смотреть, что у тебя налито в сосуде для питья, чтобы не получилось как с артистом Б. К. Алибасовым, который хотел сил моральных и физических сберечь и выпить соков натуральных, а вместо этого выпил чистящее средство "Крот", после чего был госпитализирован. Пока он лежал на одре, от него сбежал кот редкостной породы, затем ему вернули кота, но фальшивого.

К счастью, все закончилось благополучно. Настоящего кота нашли, Б. К. Алибасов стремительно исцелился, и даже стали говорить, что никакого губительного "Крота" он не пил, а все это было для привлечения публики. Во всяком случае, так высказывались врачи-гастроэнтерологи, сведущие в случаях такого неправильного питья – быстрое исцеление вызвало у них подозрение, что "Крот" был ненастоящий.

История с отравлением Бари Алибасова закончилась благополучноФото: Михаил ФРОЛОВ

А также признанный эксперт в области интегрированных маркетинговых коммуникаций, PR-технолог, продюсер, медиаменеджер, эксперт в сфере и продвижения венчурных IT-проектов, генеральный директор коммуникационной группы "Красное Слово" и прочая, и прочая, и прочая В. В. Горжанкин. Служащий ныне клакер-шоффером, т. е. пиар-менеджером у Б. К. Алибасова В. В. Горжанкин витиевато высказался в том смысле, что нынче без паблисити нет просперити, красное слово про крота было мастерским пиар-ходом и вообще сейчас у Бари Каримовича новых планов громадье, о некоторых из них он кстати и рассказал.

Вслед за ним и чудесно исцелившийся Б. К. Алибасов сообщил в рамках обновления хорового общества "На-На" в него приглашаются женомужи: "Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества".

При такой сложной задаче без смелых маркетинговых коммуникаций и вправду не обойдешься. Когда женомуж кн. Юсупов, гр. Сумароков-Эльстон – несомненно, личность творческая, смелая и авангардная – в 1916 г. привлек к себе внимание знаменитого продюсера Г. Е. Распутина, то старец-продюсер съел пирожные с цианистым калием (поднести ему "Крота" вместо мадеры кн. Юсупову не пришло в голову) – и только икнул. Так что истинный продюсер должен быть подобен понтийскому царю Митридату, который длительным употреблением внутрь различных ядов, чистящих средств, настойки "Боярышник" etc. добился того, что его организм стал полностью неуязвим для зловредной химии.

Продюсеры императорских театров тем временем столкнулись с другой проблемой. Театральные жучки, скупаюшие билеты в кассах и затем продаюшие их втридорога, лишают честных, но бедных театралов возможности насладиться искусством. Поэтому Дума приняла законопроект о дальнейшем усилении борьбы с жучками, детально регламентирующий процесс покупки билетов, а также сдачи их обратно в случае невозможности посетить спектакль по уважительным обстоятельствам (смерть ближнего, тяжкая болезнь etc.).

Гендиректор Большого театра В. Г. Урин приветствовал новый закон, указав, что в Лондоне такого безобразия, как театральные барышники, вовсе не наблюдается. В Лондоне – может быть, но на континенте, рядом с миланской Ла Скала и парижской Опера Бастий жучки живы-живехоньки и никакой дуст их не берет. Нет уверенности, что и у нас не получится, как с Ла Скала.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин поприветствовал законопроект о борьбе с "билетной мафией". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Вероятно, для работы с законопроектом имело смысл выписать из Лондона богатого предпринимателя М. М. Фридмана, который еще во времена СССР начинал свою жизнь в бизнесе, возглавляя бригаду студентов, ломавших очередь за билетами, т. е. силой занимавших в них первые места. Полученные таким образом билеты затем с выгодой перепродавались с рук. Подобно разбойнику Ваньке Каину, поступившему на службу в московскую полицию и возглавившему борьбу с ОПГ, М. М. Фридман, используя свое знание билетного бизнеса, мог бы предложить Думе какое-нибудь надежное средство от жучков. Если оно, конечно, вообще имеется в природе.