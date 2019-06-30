Нино Катамадзе осудили за хамский отказ выступать в России

История имеет свойство повторяться. Когда в 2008-м году случился конфликт между Россией и Грузией, некоторые артисты решили открыто выступить против нашей страны. В этот раз, после скандала со стулом и последующим запретом на полеты в страну хинкали и дешевого вина, выступали на злобу дня в основном политики. Но нашлись и артисты, которые решили вставить лыко в строку.

Певица Нино Катамадзе опубликовала в своём фейсбуке пост на грузинском языке, где рассказала о разрыве отношений с нашей страной. Артистка в достаточно ярких выражениях говорит о несправедливости насилия, о том, что наша страна - оккупант, и что она чувствует боль и день и ночь. «Я прошу прощения у моих дорогих соотечественников, что не была с вами в тот же момент, я не колеблясь получила бы в себя все ваши пули. Самый тяжелый день в моей жизни - 20 июня, а самый сложный концерт - 22 июня, от которого я не отказалась, потому что он был для слепого девятилетнего ребёнка (на фестивале «Усадьба Jazz»). Это был мой последний концерт в России!».

Дальше она всячески открещивалась от сотрудничества с нашей страной, но сообщила, что ее музыка принадлежит людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации. Но и тут же сама себе начала противоречить, облив помоями нашу страну и ее руководство, и заявив, что место Грузии в Европе.

Катамадзе многие осудили:

«Бедняжка Нино! С 2008-го года мучилась, выступала в России, но все равно ездила сюда выступать».

«Так сидите в своих .., чего все в Россию грузины едут? Сама Катамадзе с 2008 года в России как дома выступала. А сейчас вы без россиян подыхаете, турсезон сорван. И не стыдно вам? Впрочем, понятие стыда у вас точно нет».

«То есть вы сами пригласили гостя из России, сами показали куда ему сесть, потом за это его унизили и оскорбили, и на это еще и обиделись? Вы в своём уме?».

Народ так же нашёл рекламу концерта грузинской певицы в Crocus Vegas, поставленную на 27 марта 2020-го года. Билеты на мероприятие давно в продаже, интересно, как и когда певица планирует отдавать за них деньги? На самом деле в нашей стране артистка чувствовала достаточно неплохо. Дом Музыки, «Уса дьба Jazz», большие сольные концерты в Крокусе, визиты к Ивану Урганту на программу... Большая часть ее аудитории - грузины, которые давно живут в нашей стране и интеллигентные россияне, не чуждые джазу. Приведёт ли русофобия и хамские высказывания Катамадзе к добру? Вряд ли. Пострадают лишь ее и так не многочисленные соплеменники и культурные люди, чуждые политики. Потеряет ли от этого сама Нино? Безусловно, эту выходку простить ей будет сложно. Зато грузинские подписчики в фейсбуке порадуются.

Решение Катамадзе не выступать в России уже высмеяла российская телеведущая Ольга Скабеева. "Как же нам теперь быть?" - иронично написала Скабеева в соцсетях.

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