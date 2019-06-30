По следам Кикабидзе: певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Свое заявление знаменитость сделала после того, как ее буквально затравили в соцсетях русофобы.

Нино Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz". Грузинские активисты подвергли знаменитость критике. Певица была вынуждена принять непростое для себя решение. "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", - написала она в Facebook. При этом артистка отметила, что это был самый тяжелый день в ее жизни.

Певица также поддержала требование демонстрантов об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии. "Моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! Этим постом я хочу, в первую очередь, выразить свой протест в отношении властей, присоединиться к требованию о том, что Гахария должен уйти в отставку!", - добавила она.

Нино Катамадзе нередко выступала в России со своей группой Insight

Звезда подчеркнула, что поддерживает протестующих, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания грузинского парламента. По ее словам, она искренне жалеет, что ее не было рядом с людьми, когда в них летели пули. "Все эти пули я готова была бы принять на себя", - подчеркнула Нино Катамадзе.

Эксперт Госдумы по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян достаточно резко отреагировал на демарш исполнительницы: "Нино Катамадз, видимо, перезаседала в украинском шоу "Х-Фактор". В принципе я особо не видел афиши Нино в последние годы в России. Быть может, она таким образом решила о себе напомнить. Пусть выступает в Грузии и на Украине. Там есть ее поклонники, а у нас ее творчество не столь популярно".

Эксперт уверен, что заявление исполнительницы не имеет ровным счетом никакого значения для России. "Если сравнивать Нино с Кикабидзе, то его действительно любили в нашей стране, а Катамадзе обычная грузинская певица, каких много", - сообщил "КП" Манукян.

Как писал сайт kp.ru, в Тбилиси и других грузинских городах больше недели проходят массовые протесты. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте 20 июня. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие, спровоцировав акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Митингующие потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году, освобождения задержанных активистов и отставки главы МВД. Все требования за исключением отставки министра выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ситуацию в Грузии результатом борьбы оппозиции с провластными силами. Владимир Путин подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля, а на следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию.

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