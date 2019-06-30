«Лучше, чем люди — 2»: Роботы переходят в наступление

Если кто подзабыл, «Лучше, чем люди» — первый в России проект, проданный американской платформе Netflix за рекордный миллион долларов. Ну, как рекордный? Для нас — рекорд, а так для телепромышленности сумма весьма скромная. И тем не менее. Американцы, знающие толк в сериальном производстве, переведут футуристическую сагу с Паулиной Андреевой в главной роли на 25 языков и будут показывать подписчикам. За денежку.

А у нас тем временем 1 июля на Первом канале стартует вторая часть сериала. «КП» объясняет, чего ждать от продолжения.

Футуристическую сагу переведут на 25 языков. Фото: Первый канал

Краткое содержание предыдущих серий.

На дворе — ближайшее будущее, 2029 год. Роботы не просто ездят по дому в виде круглых пылесосов, они уже вовсю ходят, помогают и местами не отличимы от людей. Круто? Не для всех. В обществе рождается движение «ликвидаторов» — они намерены дискредитировать полезность роботов любой ценой, даже путем человеческих жертв. В это время в семье патологоанатома Георгия Сафронова (Кирилл Кяро) трудится очаровательный андроид Ариса (Паулина Андреева), склонная к нехарактерной для роботов эмпатии. Именно эту девушку и затягивают в коварную игру, в которой она теряет и себя, и тягу к очеловечиванию.

В 2029 году роботы уже вовсю ходят, помогают и местами не отличимы от людей. Фото: Первый канал

- Честно говоря, это страшная история, - считает Паулина Андреева. - Представьте: бот может убираться, общаться, вступать в эмоциональную коммуникацию. У любого нормального человека возникнет вопрос — не захочет ли этот бот потом править страной? Так что я побаиваюсь настолько высоких технологий. Лучше оставаться людьми среди людей.

В новых сериях (их будет еще восемь) интрига закручивается. Во-первых, случается похищение бывшей жены главного героя Сафронова — Аллы (Ольга Ломоносова) и их дочери Сони (Вита Корниенко). Все начинают подозревать Арису.

Во втором сезоне ожидается восемь серий. Фото: Первый канал

- Изначально я хотела сыграть бота. А моя героиня была домохозяйкой — ну сколько я таких сыграла? Я попросила режиссера Андрея Джунковского («Сладкая жизнь») попробоваться на андроида, но оказалось, что у меня слишком эмоциональное, «человечное» лицо, и поэтому не получится.

Во-вторых, в это же время главный злодей Вик (Александр Устюгов) объявляет прессе, что и Сафронова, и Арису тоже похитили «ликвидаторы» — противники роботов. А еще Арису пытаются взломать.

В продолжении случится похищение бывшей жены главного героя Сафронова — Аллы. Фото: Первый канал

- Наш проект — большая метафора, - считает Кирилл Кяро. - Ведь очень часто мы в бытовухе, в суете, в проблемах — придуманных или непридуманных — теряем важное, человеческое. Что у этих роботов вдруг появляется. И глядя на робота Арису, мы понимаем, насколько мы далеко отошли от себя...

«Лучше, чем люди», Первый, воскресенье, 21.30

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Еще братья Стругацкие писали, что «в конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих, и тогда так называемый прогресс остановится». Сериал «Лучше, чем люди» наглядно показывает, чем чревата роботизация мира. Главную роль - семейного бота Арису сыграла Паулина Андреева (подробности).