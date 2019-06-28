"Яму" закрыли: после пьянок молодежи Хохловскую площадь надо ремонтировать

Вот и закончилась эпоха "Ямы" на Хохловской площади - ее закрыли, а значит пьяные вечеринки и драки останутся только в воспоминаниях молодежи и на видеороликах. Сейчас площадка огорожена, пройти к лавочкам и фрагменту стены Белого города невозможно.

- Уважаемые жители и гости столицы! В рамках текущей эксплуатации силами ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за доставленные неудобства, - гласит объявление на ограждениях.

Рядом несколько машин, рабочие поднимают сливные решетки.

- А что будете делать? - спрашиваю у рабочих.

- Пока ничего. Дождь не самая подходящая погода, - ответили рабочие. - Да, так по мелочам... мусор вывозить, чистить объекты, ливневки, стыки наземного покрытия.

Но это явно не все работы. В префектуры ЦАО рассказали, что нужен ремонт.

- В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади, для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте, возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

Работы могут продлиться все летоФото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Гуляли там так отчаянно, что теперь городским властям нужно восстанавливать лавочки, покрытие амфитеатра.

Кстати, патрулировать Хохловскую площадь общественникам из организации "Лев против" теперь не придется . Ранее молодые ребята, во главе с 23-летним Михаилом Лазутиным, приходили сюда и делали замечания тем, кто распивал алкоголь. Напоминали, что они нарушают закон и не дают отдыхать жителям соседних домов. Порой устные перепалки перерастали в конфликты и драки. Именно поэтому весь май и июнь здесь часто появлялись сотрудники "ОМОНа", "Росгвардии". Проходили задержания самых буйных.

- В "Яму" приходили девушки, мужчины, которые раздевались догола, бутылки разбивали и бросали, писали нецензурную брань - сейчас все наше культурное наследие разрисовано (прим.автора - стена Белокаменного города). Там собирались лесбиянки, геи. Употребляли алкоголь и вообще не контролировали себя. Наша главная задача - показывать это, привлекать внимание полиции, - рассказывал ранее "Комсомольской правде" Михаил Лазутин, глава организации "Лев против".

Сейчас все наше культурное наследие разрисованоФото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Что предстоит делать на Хохловской площади?

Сейчас повреждены деревянные настилы, покрытие амфитеатра terraway, штукатурка и покраска бетонных элементов ступеней.

- В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок. Также будут проведены противовандальные мероприятия и площадь станет доступной для посетителей, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

Стихи не читали, но водку пили

А что с масштабной экспозицией археологического памятника под открытым небом - фрагментом каменного основания стены Белого города? Она также не раз подвергалась вандальным действиям. Сотрудникам Мосгорнаследия предстоит осмотреть объект и, вероятно, выполнить работы по реставрации. Стоит напомнить, что это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар (теперь ее придется защищать от набегов современной молодежи). В конце XVIII столетия стена обветшала и ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 метров и высотой до полутора метров.

Гуляли там так отчаянно, что теперь городским властям нужно восстанавливать лавочки, покрытие амфитеатраФото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Фрагмент стены Белого города обнаружили более 10 лет назад во время строительства торгового центра на Хохловской площади. Из-за уникальной находки работы были "заморожены" на долгие годы. В 2016 году москвичам предложили решить судьбу этого объекта. Выставили на обсуждение в проекте "Активный гражданин". Горожане проголосовали, чтобы участок древней стены не зарывали в землю, а оставили открытым для всех. Реставраторы археологический памятник очистили от грязи и пыли, уникальный участок стены покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг него сделали амфитеатр, где должны были проводиться культурные и театральные мероприятия. Но стихи здесь так никто и не читал. Молодежь решила использовать это место, как подвал, как бесплатный ресторан, как "яму", где можно заниматься чем угодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как музей под открытым небом превратился в «яму» для неформалов

Это местечко на Покровке молодежь облюбовала еще в прошлом году. Собирались, тусили, выпивали. Но только сейчас Яма (такое название получила Хохловская площадь в неформальной среде) прогремела на всю Москву. А просто туда пришел «Лев против». Такая общественная организация, которая на поверку от пьяненьких неформалов недалеко ушла. Они, может, и трезвые, зато с перцовыми баллончиками (подробности)