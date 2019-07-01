Стриженова согласилась родить ребенка для Успенской

Любовь Успенская, объявив поиск донора яйцеклетки для ЭКО, не на шутку переполошила публику. В комментариях под сообщением королевы шансона пользователи сети предлагают свои услуги. Одной из первых на призыв певицы откликнулась Александра Стриженова.

"Здравствуйте. Я готова. Внучка Марианы и Олега Стриженовых - гены хорошие", - обратилась Александра Стриженова к Любови Успенской. Пока реакции звезды не последовало.

strizhenova_alexandra За первую передачу я получила хороший гонорар...

Меж тем сама 32-летняя Александра сообщила, что пока не готова делиться подробностями. "Мы сейчас ведем переговоры - не с ней, с ее представителем. Я не готова это комментировать", - цитирует телеканал "360" Стриженову, которая помимо суррогатного материнства участвует в различных телевизионных программах, где предстает в разных амплуа.

Отметим, недавно Александра Стриженова угодила в скандал. Девушка отказалась отдавать ребенка пожилой паре, для которого его вынашивала. Впоследствии вскрылись неприятные подробности: мол, внучка легендарного актера нарушила условия контракта, вступив в интимные отношения с заказчиком. Приблизительно в это же время женщина имела интимные отношения с экс-супругом Артуром. Как бы то ни было, появившаяся на свет девочка оказалась родной дочерью Стриженовой. Теперь она воспитывает пятерых детей.

uspenskayalubov_official Друзья, ну что, я решилась...

Что касается Любови Успенской, то звезда шансона настроена самым решительным образом: "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть... Интим не предлагать"

Ранее певица дерзко ответила критикам. "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться. Хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я, может, еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", - сказала, как отрезала звезда.