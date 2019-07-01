Стриженова согласилась родить ребенка для Успенской
Любовь Успенская, объявив поиск донора яйцеклетки для ЭКО, не на шутку переполошила публику. В комментариях под сообщением королевы шансона пользователи сети предлагают свои услуги. Одной из первых на призыв певицы откликнулась Александра Стриженова.
"Здравствуйте. Я готова. Внучка Марианы и Олега Стриженовых - гены хорошие", - обратилась Александра Стриженова к Любови Успенской. Пока реакции звезды не последовало.
Меж тем сама 32-летняя Александра сообщила, что пока не готова делиться подробностями. "Мы сейчас ведем переговоры - не с ней, с ее представителем. Я не готова это комментировать", - цитирует телеканал "360" Стриженову, которая помимо суррогатного материнства участвует в различных телевизионных программах, где предстает в разных амплуа.
Отметим, недавно Александра Стриженова угодила в скандал. Девушка отказалась отдавать ребенка пожилой паре, для которого его вынашивала. Впоследствии вскрылись неприятные подробности: мол, внучка легендарного актера нарушила условия контракта, вступив в интимные отношения с заказчиком. Приблизительно в это же время женщина имела интимные отношения с экс-супругом Артуром. Как бы то ни было, появившаяся на свет девочка оказалась родной дочерью Стриженовой. Теперь она воспитывает пятерых детей.
Что касается Любови Успенской, то звезда шансона настроена самым решительным образом: "Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть... Интим не предлагать"
Ранее певица дерзко ответила критикам. "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться. Хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я, может, еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", - сказала, как отрезала звезда.
ИСТОЧНИК KP.RU