«Мама Люба, давай-давай!»: 65-летняя Успенская объявила поиск донора яйцеклетки

Времена меняются. Сейчас, чтобы оставаться королевой шансона, надо не записать очередной «Кабриолет», а «хайпануть», да так, чтобы молодежь присела в шоке. Пока страна разбирается, пил Бари Алибасов «Крот» или не пил, Любовь Залмановна Успенская задумалась о деторождении. Ну и что, что в этом году ей будет 66 лет? Вот Раджо Деви Лохан аж на 5 лет старше нашей певицы - в 70 она родила первенца. Успенская же решила почетную миссию биологической мамы отдать другой женщине, объявив поиск донора. Об этом артистка сообщила в своём Инстаграме.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4.Здоровье 5. Доброта 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом»? - написала Успенская.

И приписках в конце - «Интим не предлагать». Судя по тексту, Успенская намерена выносить ребёнка самостоятельно. Кто будет избран на роль отца, пока не ясно.

Напомним, что вчера артистка сообщила, что внуков ей нянчить рано - она еще своих детей хочет рожать. Конечно, народ взбесился. Певицу и осудили - мол, уже пора бы не о детях и внуках, а о правнуках думать. Вспомнили продюсера «На-На»:

«Люди сходят с ума находясь в таком солидном возрасте.Сначала Алибасов,теперь Успенская чудит. Но от такой шутки скорее грустно,чем смешно».

Но и поддержали, конечно, же, вспомнив строчки из песни группы Serebro: «Мама Люба, давай-давай!». Мы же не удивимся, если это розыгрыш аудитории, который на некоторое время затянется, и превратится в очередной сериал, в которому примет участие по традиции вся страна. Эфиры на Первом канале, кастинг отцов и матерей, откровения дочки Успенской, съемки у Гудкова. А что - все крутятся как могут.

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