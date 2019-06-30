2019-06-30T13:20:10+03:00
Звезды

"Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, а я самая рыжая?": 65-летняя Успенская готова родить ребенка

Певица шокировала публику неожиданным признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская заявила о своем желании родить ребенкаЛюбовь Успенская заявила о своем желании родить ребенкаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Любовь Успенская заявила о своем желании родить ребенка. 65-летняя певица сравнила себя с Аллой Пугачевой. Правда. мнение публики на этот счет разделилось.

Известная исполнительница русского шансона Любовь Успенская шокировала признанием. Пока ее поклонники обсуждают, что певице уже давно пора становиться бабушкой, сама артистка уверена - время нянчить внуков еще не пришло. Певица готовится к рождению ребенка, так как чувствует себя достаточно молодой и полной жизненной энергии для того, чтобы снова познать счастье материнства.

"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчиться. Хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я, может, еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", - резонно заявила звезда.

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Любовь Успенская готовится к родам
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В комментариях под постом многие поддержали певицу и похвалили ее за смелость. В частности, дизайнер Белла Потемкина написала: "Молодец", "Браво", "Все верно", "Любочка, да". Также одобряющие комментарии Успенская получила от своих поклонников: "Дай бог, дорогая наша Любовь! Рожайте и наслаждайтесь жизнью!", "Молодец, я поддерживаю! Никогда не поздно!".

Но не обошлось и без критики. "Вы не самая рыжая. Просто мы думали, что Вы более адекватная", "А еще считают, что с возрастом мудрость приходит. Вы это опровергаете!", "Брось дурить, в 65 рожать", "Родить - не родишь, природа, а людей рассмешишь, как Пугачева. Ну у нее-то ладно, муж молодой, ему надо. А тебе-то зачем?", "Одумайся, тетя Люба", "В 65 дети? Лучше бабулей. Против природы не попрешь", - отреагировали подписчики.

Напомним, у Любови Успенской есть взрослая дочь Татьяна Плаксина. В этом году девушке исполнится 30 лет. Прошлой осенью она попала в аварию на Коста-Рике, в результате которой получила множественные травмы. Наследница пережила несколько операций, но пока до конца не поправилась.

Ранее Успенская рассказывала, что во время первого замужества в результате несчастного случая потеряла двух детей-первенцев. Один умер при родах, другой спустя несколько дней после появления на свет. После этого знаменитость много лет не могла забеременеть. Рождение Татьяны она считала настоящим чудом. Звезда шансона всегда отмечает, что дочь - ее свет в оконце. Ради нее она готова пойти на любые жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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