2019-07-01T13:12:32+03:00
Происшествия

Родственник бразильского футболиста «Спартака» Фернандо сбил семилетнего ребенка в Подмосковье

Теперь мальчик находится в одной из столичных больниц с переломом голени и многочисленными ушибами
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Матеус (слева) с Фернандо в одном из ресторанов Москвы.Матеус (слева) с Фернандо в одном из ресторанов Москвы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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27-летний Матеус Риворедо - родной брат жены полузащитника «Спартака» Фернандо и популярный спортивный журналист в Бразилии. Если по-русски, то Матеус приходится шурином футболисту московского «Спартака». В тот день, 18 июня, он ехал снимать тренировку «Спартака» для своего блога. Его путь лежал через Рублевку на «Открытие Арену».

- Происшествие произошло вечером около семи часов. Гражданин Бразилии 1992 года рождения ехал на арендованном внедорожнике Nissan X-trail. В коттеджном поселке «Резиденция Рублево» водитель наехал на ребенка, который двигался на самокате. У ребенка перелом, он госпитализирован в больницу, – рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Матеус в ходе своей журналистской деятельности частенько пересекается со звездами мирового футбола. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Матеус в ходе своей журналистской деятельности частенько пересекается со звездами мирового футбола.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как рассказал источник в ГИБДД, прибывшие на место сотрудники так и не смогли поговорить с Матеусом, потому что тот не понимал не единого слова по-русски. Все объяснения были на пальцах и на языке жестов. Выяснить, кто виновен, помогут показания семилетнего мальчика, который на данный момент проходит лечение от полученных травм. Единственное, что удалось установить полиции, что Матеус Риворедо на момент ДТП был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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