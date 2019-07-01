2019-07-01T15:08:16+03:00
Звезды

"Красота неземная": из одежды на Толкалиной осталась только прозрачная туника

Актриса в очередной раз восхитила публику идеальной фигурой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Любовь Толкалина.Актриса Любовь Толкалина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любовь Толкалина отдыхает в Крыму. По давней традиции актриса, находясь на курорте, делится пикантными снимками. На этот раз звезда экрана предстала полностью обнаженной в лучах заката.

"Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка, и любовь вся, которая нужна сердцу и телу", - подписала провокационное фото Любовь Толкалина. Из одежды на звезде - лишь прозрачная туника, развевающаяся на ветру.

Подписчики, как водится, засыпали свою любимицу комплиментами. "Любочка! Вы наш позитив!", "Такая воздушная и легкая!", "А ноги-то красивые, ровные!", "Боже, какая!", "Вы ангел на земле!", "Самые большие восхищения!", "Красивое фото, Вы всегда неотразимы! ", "Опять эти длинные, бесконечные ноги!", - льют елей поклонники красоты Толкалиной.

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Любовь Толкалина обнажилась в Крыму
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Стоит отметить, что Любовь обычно выбирает укромные и безлюдные уголки для пляжного отдыха. Она может расслабиться, когда на побережье нет ни единой живой души.

Актриса как-то призналась, что, оказавшись на общественном пляже, часто попадает в толпу купальщиков. Публика бесцеремонно на нее смотрит, фотографирует. А особо дерзкие даже невежливо тыкают пальцем. Поэтому артистка и держится подальше от таких мест, предпочитая сливаться с природой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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