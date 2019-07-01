"Красота неземная": из одежды на Толкалиной осталась только прозрачная туника

Любовь Толкалина отдыхает в Крыму. По давней традиции актриса, находясь на курорте, делится пикантными снимками. На этот раз звезда экрана предстала полностью обнаженной в лучах заката.

"Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка, и любовь вся, которая нужна сердцу и телу", - подписала провокационное фото Любовь Толкалина. Из одежды на звезде - лишь прозрачная туника, развевающаяся на ветру.

Подписчики, как водится, засыпали свою любимицу комплиментами. "Любочка! Вы наш позитив!", "Такая воздушная и легкая!", "А ноги-то красивые, ровные!", "Боже, какая!", "Вы ангел на земле!", "Самые большие восхищения!", "Красивое фото, Вы всегда неотразимы! ", "Опять эти длинные, бесконечные ноги!", - льют елей поклонники красоты Толкалиной.

tolkalinaliuba Любовь Толкалина обнажилась в Крыму

Стоит отметить, что Любовь обычно выбирает укромные и безлюдные уголки для пляжного отдыха. Она может расслабиться, когда на побережье нет ни единой живой души.

Актриса как-то призналась, что, оказавшись на общественном пляже, часто попадает в толпу купальщиков. Публика бесцеремонно на нее смотрит, фотографирует. А особо дерзкие даже невежливо тыкают пальцем. Поэтому артистка и держится подальше от таких мест, предпочитая сливаться с природой.