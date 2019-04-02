2019-04-02T13:10:17+03:00
Звезды

"Плачу кровавыми слезами": Толкалина выступила с заявлением

Актриса прервала гастроли из-за семейных обстоятельств
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актрисе пришлось спешно прервать гастрольный тур и вернуться в МосквуАктрисе пришлось спешно прервать гастрольный тур и вернуться в МосквуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина извинилась перед своими поклонниками. Актрисе пришлось спешно прервать гастрольный тур и вернуться в Москву.

"Внимание: Тобольск, Артемовский, Полевской! Простите меня, плачу кровавыми слезами. К сожалению огромному для себя, я не смогу играть у вас в ближайшие дни. По семейным обстоятельствам я должна вернуться в Москву", - выступила с заявлением в своем блоге Любовь Толкалина.

41-летняя артистка не стала уточнять, что именно произошло в семье. Стоит отметить, что фолловеры с пониманием отнеслись к словам артистки. В комментариях они пожелали звезде успешно разрешить свои проблемы. Пользователи надеются, что совсем скоро актриса вернется на сцену.

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По семейным обстоятельствам Толкалина должна вернуться в Москву
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Стоит отметить, что бывшая супруга Егора Кончаловского не только гастролирует, но любит подразнить своих поклонников неожиданными фотографиями и видеороликами в соцсети. То она искупается голышом и выложит видео своего заплыва, то сделает провокационное селфи с Борисом Гребенщиковым, подогрев слухи о своем романе с рокером.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
Бывшая супруга Егора Кончаловского любит подразнить своих поклонников
14965 отметок «Нравится»211 комментариевInstagram

Настоящий фурор произвело прозрачное платье знаменитости. Тонкая прозрачная сеточка воздушным облаком окутывает тело актрисы. В этом провокационном наряде Толкалина играет в спектакле "Мастер и Маргарита". Актриса исполняет роль возлюбленной Мастера в постановке Московского Независимого театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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