"Плачу кровавыми слезами": Толкалина выступила с заявлением
Любовь Толкалина извинилась перед своими поклонниками. Актрисе пришлось спешно прервать гастрольный тур и вернуться в Москву.
"Внимание: Тобольск, Артемовский, Полевской! Простите меня, плачу кровавыми слезами. К сожалению огромному для себя, я не смогу играть у вас в ближайшие дни. По семейным обстоятельствам я должна вернуться в Москву", - выступила с заявлением в своем блоге Любовь Толкалина.
41-летняя артистка не стала уточнять, что именно произошло в семье. Стоит отметить, что фолловеры с пониманием отнеслись к словам артистки. В комментариях они пожелали звезде успешно разрешить свои проблемы. Пользователи надеются, что совсем скоро актриса вернется на сцену.
Стоит отметить, что бывшая супруга Егора Кончаловского не только гастролирует, но любит подразнить своих поклонников неожиданными фотографиями и видеороликами в соцсети. То она искупается голышом и выложит видео своего заплыва, то сделает провокационное селфи с Борисом Гребенщиковым, подогрев слухи о своем романе с рокером.
Настоящий фурор произвело прозрачное платье знаменитости. Тонкая прозрачная сеточка воздушным облаком окутывает тело актрисы. В этом провокационном наряде Толкалина играет в спектакле "Мастер и Маргарита". Актриса исполняет роль возлюбленной Мастера в постановке Московского Независимого театра.
ИСТОЧНИК KP.RU