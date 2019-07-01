2019-07-01T15:14:49+03:00
Экономика

Роскачество проверит, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочных продуктов

С 1 июля молочные продукты в магазинах должны продаваться по новым правилам
Елена ОДИНЦОВА
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Проверка качества молочной продукции в лаборатории.Проверка качества молочной продукции в лаборатории.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Суть новшеств: настоящие молочные продукты, без заменителей молочного жира, должны продаваться отдельно от тех, где такие заменители есть. Например, в состав входит пальмовое масло или другие растительные жиры. Постановление правительства по этому поводу было принято еще в январе. Несколько месяцев торговым точкам было дано на подготовку.

Как конкретно должны отделяться настоящие молочные продукты от тех, где есть растительные компоненты? В постановлении указывается, что в торговом зале они должны быть размещены так, чтобы визуально потребителю было понятно, что это разные продукты. Плюс рядом с товарами, которые на 100% натурально молочные, должна иметься надпись или табличка: «Продукты без заменителя молочного жира».

Как говорят эксперты, самое простое — поставить «молочные» и «молочно-пальмовые» продукты на разные полки. Но на практике, судя по всему, будут вариации. Как отрапортовали некоторые крупные ритейлеры, они постановление выполнили так: стали выделять молочные продукты без заменителей с помощью наклеек на ценники или специальных значков. Например, видите на ценнике обозначение «БЗМЖ» - значит, продукт без заменителей молочного жира. «СЗМЖ» - с заменителем молочного жира. Рядом с полками обещаны плакатики, где объясняется, как именно что обозначено.

Это в сетях. А вот навестив ближайших к редакции небольшой магазин, корреспондент «КП» вообще не обнаружила там никаких «визуально понятных» изменений. Как выглядели молочные полки на прошлой неделе, так и выглядят.

В Роскачестве — правительственной организации, которая занимается исследованиями качества товаров, уже сообщили, что планируют проверить магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции.

В ТЕМУ

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В России изменились правила продажи молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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