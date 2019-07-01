Вдова Андрея Харитонова: «Не могу сказать, что врачи его бросили. Но лечить его не хотели»

Андрей Харитонов умер 23 июня от онкологического заболевания. Ему было 59 лет. Его последнюю волю – перевезти прах в Киев, на его родину, должна исполнить его жена Ольга Смирягина. В Киеве ее ждет 86 летняя мама Андрея и его двоюродная сестра.

О чем еще просил актер и как он жил в последний год своей в общем-то недолгой жизни, мы расспросили его вдову.

ОТКАЗЫВАЛИСЬ КЛАСТЬ В БОЛЬНИЦУ

- Андрей понимал, что обречен. Мне кажется он предчувствовал не только день, но час своего ухода, - рассказала нам Ольга. - В субботу 22 июня он попросил меня уехать на квартиру моих родителей в Марьино. «А завтра ты ко мне придешь», - сказал он. Взгляд был уже погасший. Он позвонил друзьям, попрощался с ним. Когда в воскресенье я вернулась, он уже не дышал.

- Еще зимой «КП» писала, что звезду советского фильма «Овод» актера Андрея Харитонова сжирает рак, что ему сделали операцию, что нужна помощь, деньги на лечение. Но как он жил этот год, мы не знаем…

- Сейчас пишут, что у него был рак желудка. Это неправда. В мае прошлого года он попал с приступом острой боли в животе, ему сделали операцию на кишечнике. Операция, кстати, прошла успешно, опухоль удалили полностью. Но зашивать рану не стали. Через два месяца его выписали домой с открытой раной на животе, которую надо было обрабатывать ежедневно. Такая послеоперационная травма несовместима с жизнью. Однако он прожил целый год, и это чудо. Что-то, конечно, зарубцевалось со временем, но ходить он не мог. В последние месяцы с кровати уже не вставал, были постоянные приступы боли. Его муки невозможно описать.

Андрей Харитонов с супругой Ольгой. Фото из личного архива

Не могу сказать, что врачи его бросили. Но лечить его не хотели. После операции начались осложнения на позвоночнике. Когда врачи узнавали, что у Андрея онкология, его отказывались класть в больницу с жалобами на боли в спине. Пришлось писать письмо в Министерство здравоохранения, подключился театр Наций, лично Евгений Миронов. И только после этого Андрея госпитализировали.

РАБОТАЛ ЭКСКУРСОВОДОМ

- Представляете, каково обычным людям, у которых бывают такие же беды. К известным актерам все-таки больше внимания…

- Внимание к актеру только в том, что в каком бы он ни был состоянии, с ним все время хотят сделать селфи. После больницы у Андрея боли в спине прошли, он начал ходить, опираясь на палочку.

- Я делала интервью с Андреем больше десяти лет назад. Уже тогда он выглядел изможденным. Может быть, из-за проблем с алкоголем, которые у него были, пока не он нашел врача, который его вылечил.

- Он действительно был очень худой, боялся располнеть, следил за собой. Он мало ел, чтобы на экране выглядеть подтянутым. В последний год он даже немного поправился, потому что наконец позволил себе сладкое, тортики. В работе он себя не жалел. В прошлом году он играл спектакли с перитонитом. Ему было очень плохо, он едва ходил, но не мог подвести своих коллег. У него было две роли в спектакле «Аудиенция» Глеба Панфилова. Он играл Премьер-министров Энтони Идена и Гарольда Макмиллана.

- Кто вам помогал?

- Помогали очень многие - Александр Панкратов-Черный, Светлана Тома. Друзья-актеры привозили Андрею анестетики из Прибалтики, потому что у нас обезболивающих препаратов в продаже нет. Материально помогал фонд Артист и еще один фонд из Казахстана. Иначе бы не прожить. Андрею назначили пенсию по 1-й группе инвалидности в 17 тысяч рублей. На эти деньги я могла ему купить только препараты от астмы. Бороться за жизнь в нашей стране тяжело. Каждый визит к врачу заканчивался тем, что мне предлагали сдать Андрея в хоспис. Для меня это было неприемлемо.

Андрея Харитонова многие помнят по роли в фильме "Овод".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Андрей не любил рассказывать о своей личной жизни. Теперь, думаю, можно вспомнить, как вы познакомились. Вы же его поклонница, были председателем его фан-клуба?

- Да, когда мы познакомилась с Андреем, мне было 13 лет. Ему - 23 года. После «Овода» он был в зените славы. Он только начал работать в Москве в Малом театре. Служебный вход в театр осаждали толпы его поклонниц, пробиться к нему после спектакля, было невозможно. В театре он был ведущим актером, играл главные роли. Его очень любили зрители и коллеги, кстати. Он был добрый человек и довольно простой в общении. Со временем мое лицо ему примелькалось, он стал меня приглашать на спектакли, рассказывал об актерах, русских и зарубежных. Он мог бы читать лекции по истории кино, много знал. Кстати, в 90-ые годы, когда был кризис в кино, Андрей работал экскурсоводом. Он водил экскурсии в Швейцарии, в Австрии. Прекрасно разбирался в живописи, сам хорошо рисовал, даже вышла книжка с его рисунками.

- В том интервью, о котором я говорила, Андрей с грустью мне признался: «Зрители, которые помнят меня по «Оводу» или «Человеку-невидимке», думают, наверное, что я уже умер». В зрелые годы он мало снимался в кино, он страдал из-за своей невостребованности?

- Он был востребован в театре. Лет двадцать играл в антрепризном спектакле «Заложники любви», с которым объехали весь бывший Советский Союз. В этом спектакле работала великолепная команда – Александр Панкратов-Черный, Светлана Тома, Игорь Бочкин, Наталья Егорова. Было время, когда он приезжал домой только переночевать, а утром снова уезжал на гастроли. Такая нагрузка сказалась на здоровье. Он снялся в нескольких сериале. Плюс спектакль «Аудиенция», где его партнершей была Инна Чурикова. Он очень любил этот спектакль, каждое слово, каждую мизансцену отрабатывал.

- Сейчас такое время, что вопрос о наследстве встанет неизбежно. Андрей успел составить завещание?

- Конечно, он его составил. Его волю мы узнаем через полгода. Но он был скромный человек, жил в крошечной двухкомнатной квартире. У него в Киеве еще есть квартира. Вот собственно и все его имущество.

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