Вдова Андрея Харитонова объяснила, почему актер отказался объявить сбор средств на свое лечение

Сейчас в соцсетях активно обсуждают смерть популярного в советское время актера Андрея Харитонова. Он умер в минувшие выходные от онкологического заболевания всего в 59 лет.

Андрей долго и тяжело болел. Об этом знали многие. Коллеги и друзья оказывали ему посильную материальную помощь. Но все это несравнимо с подвигом его жены Ольги, которая героически выхаживала смертельно больного мужа.

- Дело в том, что Андрей запретил обращаться за помощью от его имени, - говорит директор Гильдии киноактеров Валерия Гущина. - Когда людям тяжело, они идут на телевидение, где за участие в передачах платят хорошие деньги. Андрей же — категорически нет: «Никогда зрители не увидят меня в таком состоянии». Даже перестал приходить к нам в Гильдию, чтобы мы его помнили красивым, ярким.

Сейчас в соцсетях активно обсуждают смерть популярного в советское время актера Андрея ХаритоноваФото: ТАСС

Полтора месяца назад мы поздравили его с 9 мая и передали «ветеранский» подарок — бутылку водки, копченую колбаску. Он посмеялся: «Довольно сложно понять логику ваше поздравление. Если я что-то и защищал в своей жизни, то только Гильдию актеров. Но ваше внимание приятно. Особенно меня растрогала бутылочка водочки и колбаса, которые мне нельзя».

Он понимал, что безнадежен, что смертельно болен. Но очень достойно уходил. Те, кто знал про его беду, те помогали. Но, чтобы объявить на всю страну сбор средств, он был категорически против. Он до последней минуты не падал духом, вел себя так, как будто чувствовал себя с каждый днем все лучше.

Мы позвонили вдове Андрея Харитонова - Ольге Смирягиной с просьбой разъяснить ситуацию.

- Говорят, Андрей отказывался от помощи, хотя его приглашали в рейтинговые телепередачи, где за участие платят деньги, и немалые.

- Андрей был в таком состоянии, что не мог ходить. Он не вставал с кровати. Какое там телевидение?! - призналась нам Ольга. - У него были адские приступы. Я это неоднократно объясняла программе Андрея Малахова и другим телеканалам. Он был не способен участвовать в передачах.

Андрея Харитонова многие помнят по роли в фильме "Овод"Фото: кадр из фильма

Материально ему помогли зрители, друзья, коллеги, Гильдия актеров, Театр Наций, Фонд Артист, его партнеры по спектаклям. Был открыт счет, куда перечисляли деньги. Он ни в чем не нуждался. Другое дело, что у него была страшная болезнь, спасти его было невозможно. Я все время находилась рядом. Это, конечно, скрашивало состояние человека, который безнадежен. Но по сути, с января Андрей был в одиночестве...

Андрей Харитонов и Инна Чурикова во время предпремьерного показа спектакля "Аудиенция". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

СКАЗАНО:

«Для таких тяжелобольных актеров нужен фонд, где будут облегчать им уход, - считает директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. - Раз уж онкология стала настоящей эпидемией, которая косит одного за другим, и тех, у кого есть возможность на дорогостоящее лечение, как у Александра Абдулова или Олега Янковского, и тех, у кого такой возможности нет».

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К сожалению, быть артистом не значит быть счастливым, богатым и здоровым. Многие актеры театра и кино в возрасте вынуждены обращаться за помощью - или сами, или при помощи своих коллег для того, чтобы получить так необходимую им помощь. Чаще бывает наоборот - никто не знает о том, что у когда-то народного любимца стряслась беда из-за скромности артистов (подробности)