Леонтьев лечил депрессию алкоголем

Валерий Леонтьев выступает на сцене более 40 лет. В этом году певец отметил 70-летие. Но мало кто знает, что артист переживал непростые времена.

"Несколько раз мне хотелось просто отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене… Но через пару часов вскакивал и работал дальше, несмотря ни на что, вопреки всему! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем", - признался Валерий Леонтьев.

valera_leontiev Валерий Леонтьев любит одиночество

Правда, певец быстро сообразил, что до добра это не доведет. "Чтобы заставить себя остановиться, четыре года отказывался даже от глотка шампанского", - цитирует его Собеседник.Ru.

Сейчас исполнитель ведет здоровый образ жизни. А когда у него тяжело на душе, спасается одиночеством. "Не таким, когда плачут: вот какой я бедный и несчастный, никого у меня нет. Мое одиночество -созидающее, восстанавливающее, моя личная территория не терпит посягательств. Есть два-три человека, которым могу позвонить глубокой ночью и поплакаться о своих проблемах", - добавил Леонтьев.

Он старается руководствоваться известным правилом: поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И всегда стеснялся пристального внимания к себе. "Терпеть не могу шума, холода и яркого света. Редкие выходные предпочитаю проводить в тишине и одиночестве, смотрю кино или лежу с книжкой", - заявил музыкант.