70-летний Леонтьев сделал заявление о своей болезни

Певец Валерий Леонтьев сообщил о своей болезни. 70-летний артист рассказал, что принял решение первым написать о своем состоянии, чтобы избежать сплетен и пересудов.

Валерий Леонтьев не на шутку напугал своих преданных поклонников известием о болезни. Артист вынужден перенести свои ближайшие концерты. "Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите - «Я вернусь!»", - оставил сообщение певец в своем блоге.

Однако точный диагноз певец не указал, поэтому некоторые поклонники обеспокоились состоянием кумира. Они пожелали артисту скорейшего выздоровления. Сам Леонтьев поспешил успокоить фолловеров и сказал, что уже усердно лечится медом и малиной.

valera_leontiev Певец лично заявил о своей болезни

19 марта певец отпраздновал 70-летие. Гастрольный тур с громким названием "Я вернусь" в поддержку его последнего альбома расписан на месяцы вперед. Артист отметил юбилей в концертном зале Санкт-Петербурга вместе со зрителями, что неудивительно - Валерий Леонтьев привык совмещать работу с праздниками.

Артист не планирует завершать музыкальную карьеру и демонстрировал хорошую физическую форму, продолжая использовать танцевальные элементы при исполнении песен. Видимо, насыщенный гастрольный график все же подорвал здоровье исполнителя.

Перелеты и выступления действительно отнимают много сил. Некоторые комментаторы заявили, что певец совсем не жалеет себя в последнее время и вспомнили, что в прошлом году артист очень серьезно болел: тогда у него диагностировали пневмонию. Валерий Леонтьев отказался от участия в "Новой волне", пояснив, что врачи запретили ему выходить на сцену из-за воспаления легких.

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