Как больная раком Александра Яковлева пытается победить смерть

Александра Яковлева 2 июля отмечает день рождения. Будет ли праздновать свое 62-летие звезда советских фильмов "Чародеи" и "Экипаж", не известно. Более двух лет актриса мужественно борется с онкологическим заболеванием. Любовь близких и поклонников помогают знаменитости противостоять смерти.

О госпитализации Александры Яковлевой стало известно в феврале 2019 года. Однако тогда звезда экрана успокоила публику, заверив, что с ней все хорошо.

Правда, через некоторое время решилась открыть правду. "Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалились страх и жуткая депрессия", - призналась Александра Яковлева в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале Россия 1, шокировав признанием гостей студии и ведущего шоу Андрея Малахова.

За время болезни артистка похудела на 20 килограммов, но не опустила руки. "В больницу меня привезли недвижимую и не говорящую. Сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев", - рассказала актриса. Она также заметила, что ей приходится пить чудовищные и невыносимые препараты.

Александра Яковлева в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Фото Телеканал Россия / Youtube

Как призналась Яковлева, когда она узнала о страшном диагнозе, то последней отдушиной для нее стала работа. Не так давно в Пушкине прошел спектакль, в котором играла Александра. Когда актриса вышла на сцену, зрители встретили ее бурными овациями. А после концерта ее буквально завалили цветами. От такого внимания знаменитость расплакалась прямо на сцене.

Сейчас актриса продолжает борьбу со смертью. Болезнь отнимает у артистки много сил. В день рождения актрисы поклонники и близкие желают ей здоровья, долгих лет и терпения, чтобы справиться с недугом и продолжить радовать зрителей выступлениями.