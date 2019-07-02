2019-07-02T19:23:40+03:00
Общество

Рита Грачева, который муж отрубил руки, снялась в эротической фотосесии

Она призналась, что комплексует из-за протеза, но все же считает себя сексуальной
Анастасия ВАРДАНЯН
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Рита ГрачеваРита ГрачеваФото: Личный архив
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"Комсомолка" не раз писала о Рите Грачевой, которой отрубил руки ревнивый муж. Девушка не только нашла в себе силы жить дальше и воспитывать детей, собственным примером она доказала, что инвалидность - это не приговор. Уже после трагедии она в соавторстве с мамой написала книгу (выход планируется осенью) и начала заниматься дайвингом.

Ее поддерживают тысячи женщин, которые так же как и она столкнулись с домашним насилием. На днях Рита удивила поклонников новыми фотографиями. Девушка снялась в эротической фотосессии и опубликовала снимки на своих страницах в соцсетях.

По словам Риты, это самая откровенная фотосессия в ее жизни Фото: Личный архив

По словам Риты, это самая откровенная фотосессия в ее жизниФото: Личный архив

- После трагедии 11 декабря мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется),что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я ещё не научилась до конца принимать себя такой. Иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность - это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!

На снимках Рита в короткой черной жилетке застегнутой всего на одну пуговицу и нижнем белье. Волосы собраны в хвост, а игривое настроение задает ободок в форме кошачьих ушей. Фотографии бьют рекорды по количеству лайков. Не скупятся поклонники и на комментарии: "красотка", "секси", "какие ножки" - вот лишь несколько примеров. Сама Рита призналась, что это самая откровенная фотосессия в ее жизни.

- Конечно, снимки сексуальные, но думаю, все в меру. Сыновья их не видели. Мальчишки еще маленькие и соцсетей у них нет, - рассказала Рита в интервью "КП" - Что касается комментариев, то негативных почти нет. А еще мне написала девушка у которой тоже протез руки, что мои фотографии вдохновили ее, дали стимул жить дальше. Это дорогого стоит.

"Сексуальность - это же не только внешний вид, это что-то глубже, где-то внутри!", - считает Рита Фото: Личный архив

"Сексуальность - это же не только внешний вид, это что-то глубже, где-то внутри!", - считает РитаФото: Личный архив

В декабре 2017-го грузчик из подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев посадил свою жену в машину и вывез в лес. Пара только подала документы на развод: мужчина подозревал Риту в измене. В лесу он достал из багажника заранее приготовленные хомуты-стяжки, топорик, медицинские жгуты. Связал жену, а потом, размахивая над головой топором, приказал положить руки на пень. И начал кромсать Рите кисти, требуя, чтобы она сказала правду, что изменяла. Женщине не в чем было признаваться... Затем садист отвез жену в больницу и пошел сдаваться в полицию.

Московские врачи чудом пришили Рите левую руку по частям. Правую спасти не удалось. Сейчас Рита, прошедшая полдюжины курсов реабилитации и еще несколько операций, носит на правой руке протез. В октябре 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии.

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Итак, подмосковный садист, которого в СМИ прозвали «Отелло», получил 14 лет. Серпуховский суд сегодня вынес приговор 26-летнему Дмитрию Грачеву, который в декабре 2017 года вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Сначала он подозревал женщину в измене, а потом решил отомстить за то, что подала на развод (подробности).

«Никакой срок рук мне не вернет»: Рита Грачёва прокомментировала приговор бывшему мужу, отрубившему ей руки

В Серпуховском суде объявили приговор «подмосковному Оттело». В декабре 2017-го 26-летний грузчик Дмитрий Грачев, чтобы не дать жене развестись с ним, отрубил ей руки (подробности).

Маргарита Грачева в студии Радио Комсомольская правда .Сегодня бывший муж молодой женщины, отрубившей ей руки, получил срок - 14 лет колонии. О громком приговоре и новой жизни Рита расскажет в эксклюзивном интервью Комсомолке

ИСТОЧНИК KP.RU

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