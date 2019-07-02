2019-07-02T20:16:54+03:00
В мире

После антироссийской кампании в Грузии число купленных туда авиабилетов упало на 20%

Несмотря на возможность попасть в Сакартвело с пересадкой, многие из наших туристов выбирают другие направления
Эдвард ЧЕСНОКОВЮлия ДОЖДЕЛЕВА
Поделиться:
Антироссийский митинг в ГрузииАнтироссийский митинг в ГрузииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экономический эффект от антироссийских действий Тбилиси в разгар курортного сезона уже начал проявляться — например, количество забронированных в эту страну авиаперелётов заметно сократилось.

Как сообщили «КП» представители портала Aviasales (крупный интернет-продавец билетов на самолёты), число забронированных россиянами рейсов в Сакартвело — включая формально не запрещённые маршруты с пересадкой в третьей стране — за текущую неделю упало на 20%. Точные цифры агрегатор не разглашает — коммерческая тайна. Но, учитывая, что за прошлый год закавказскую страну посетило 1-1,5 млн российских туристов, речь может идти о тысячах «отказников».

Всё это — следствие последних антироссийских выпадов Тбилиси. 20 июня, после выступления депутата ГД РФ Сергея Гаврилова на местном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, в республике прошли массовые протесты, которые на низовом уровне приняли самые абсурдные формы — например, отдельные рестораторы грозились обслуживать «руссо туристо» исключительно по завышенному тарифу.

В итоге Москва постановила с 8 июля приостановить авиасообщение с южным соседом. Конечно, добраться до Тбилиси или Батуми всё равно можно — например, с помощью пересадок в Белоруссии или Турции (на 5-10% дороже и на 5-8 часов дольше). Однако, судя по статистике бронирований, такая альтернатива интересует не всех.

Напротив, продажи на смежные авианаправления из России — в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан и Болгарию — относительно июня выросли на те же 20%, сообщил нам Aviasales. Можно предположить, что заметная часть этих пассажиров — отпускники, решившие отказаться от отдыха в Сакартвело в пользу других стран.

Согласно разъяснениям Ростуризма, клиенты туристических фирм имеют право на полный возврат стоимости путёвки в Грузию и авиабилетов (включая и невозвратные тарифы), если вылет был запланирован после 21 июня 2019 года.

В свою очередь, авиакомпания Georgian Airways, судя по информации на её сайте, предлагает альтернативу — транзит с пересадкой в Ереване. Соответственно, и возвращать россиянам деньги за свои грузинские рейсы она пока не намерена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузия борется с «российской агрессией», не замечая турецкой экспансии

80 лет назад, в конце июня 1939 года, Михаил Булгаков закончил свою последнюю в жизни пьесу - «Батум». Для советской власти этот город (сейчас - Батуми, столица грузинской Аджарии) был знаковым. Здесь вчерашний семинарист Джугашвили превратился в революционера Кобу (о чем и говорится в пьесе), и отсюда Москва в 1921 году начала собирать южные владения Российской империи, отпавшие в революцию и Гражданскую войну (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взорвавшийся на Кипре "неопознанный объект" оказался ракетой, которую запустила сирийская ПВО в ответ на атаку Израиля
Эксперты отметили в беседе с военным обозревателем "КП" Виктором Баранцом, что израильские атаки на Сирию поставили под угрозу туристические авиарейсы во всем регионе [видео]
Эксперт рассказал об итогах встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
Директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов прокомментировал «КП» итоги встречи лидеров в Японии и то, как изменилось положение России в мире после этого саммита [видео]
Новости 24
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
WADA подозревает 300 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады
Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта
В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных
CК России: по факту гибели моряков-подводников проводится проверка
СК России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донецке
Голикова заявила о "катастрофической убыли населения России"
Принц Уильям вышел без охраны к поклонникам погибшей принцессы Дианы
Источник: спасшиеся при трагедии в Баренцевом море подводники предотвратили гибель аппарата
В Украине прикрыли ячейку наркомафии: у злоумышленников нашли 400 кг кокаина
"Аэрофлот" договорился о выполнении рейсов Москва-Прага на 3 июля
В Финляндии на соревнованиях утонул российский депутат
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В России удвоились продажи фитнес-браслетов и «умных» часов
Владимир Путин раздал указания после Прямой линии
Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
РЖД опровергла увольнение начальника Рижского вокзала
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы