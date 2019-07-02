После антироссийской кампании в Грузии число купленных туда авиабилетов упало на 20%

Экономический эффект от антироссийских действий Тбилиси в разгар курортного сезона уже начал проявляться — например, количество забронированных в эту страну авиаперелётов заметно сократилось.

Как сообщили «КП» представители портала Aviasales (крупный интернет-продавец билетов на самолёты), число забронированных россиянами рейсов в Сакартвело — включая формально не запрещённые маршруты с пересадкой в третьей стране — за текущую неделю упало на 20%. Точные цифры агрегатор не разглашает — коммерческая тайна. Но, учитывая, что за прошлый год закавказскую страну посетило 1-1,5 млн российских туристов, речь может идти о тысячах «отказников».

Всё это — следствие последних антироссийских выпадов Тбилиси. 20 июня, после выступления депутата ГД РФ Сергея Гаврилова на местном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, в республике прошли массовые протесты, которые на низовом уровне приняли самые абсурдные формы — например, отдельные рестораторы грозились обслуживать «руссо туристо» исключительно по завышенному тарифу.

В итоге Москва постановила с 8 июля приостановить авиасообщение с южным соседом. Конечно, добраться до Тбилиси или Батуми всё равно можно — например, с помощью пересадок в Белоруссии или Турции (на 5-10% дороже и на 5-8 часов дольше). Однако, судя по статистике бронирований, такая альтернатива интересует не всех.

Напротив, продажи на смежные авианаправления из России — в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан и Болгарию — относительно июня выросли на те же 20%, сообщил нам Aviasales. Можно предположить, что заметная часть этих пассажиров — отпускники, решившие отказаться от отдыха в Сакартвело в пользу других стран.

Согласно разъяснениям Ростуризма, клиенты туристических фирм имеют право на полный возврат стоимости путёвки в Грузию и авиабилетов (включая и невозвратные тарифы), если вылет был запланирован после 21 июня 2019 года.

В свою очередь, авиакомпания Georgian Airways, судя по информации на её сайте, предлагает альтернативу — транзит с пересадкой в Ереване. Соответственно, и возвращать россиянам деньги за свои грузинские рейсы она пока не намерена.

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80 лет назад, в конце июня 1939 года, Михаил Булгаков закончил свою последнюю в жизни пьесу - «Батум». Для советской власти этот город (сейчас - Батуми, столица грузинской Аджарии) был знаковым. Здесь вчерашний семинарист Джугашвили превратился в революционера Кобу (о чем и говорится в пьесе), и отсюда Москва в 1921 году начала собирать южные владения Российской империи, отпавшие в революцию и Гражданскую войну (подробности).