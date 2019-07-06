Галкин на корпоративе зарабатывает по 3,5 млн рублей, а Петросяна зовут выступить за 700 тысяч

Звезды телеюмора - самые востребованные артисты на выпускных, свадьбах, корпоративах и юбилеях богачей. Привлекательность артистов разговорного жанра в их универсальности: они не только развеселят, но при необходимости споют. Что касается оплаты, тот тут все очень по-разному. Кое-кто (например, некоторые из «Уральских пельменей») готов работать по бартеру: скажем, артист соглашается на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в гостинице. А вот, скажем, артистки проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают исключительно за гонорар, и весьма приличный.

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие - по 30 - 40 минут.

Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс. руб.).

Александр Ревва от 2 млн руб.

Юлия Михалкова - 12 тыс. евро (858 тыс. руб.).

Евгений Петросян от 700 тыс. руб.

Сергей Исаев - 10 тыс. евро (716 тыс. руб.).

Артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и др.) - 150 - 300 тыс. руб.

Николай Батурин - от 50 до 100 тыс. руб.

Выпускники «Аншлага» (Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) - 200 - 400 тыс. руб.

Юлия Михалкова.

Коллективный разум

Если заказывать не одного артиста, а популярный коллектив (или его часть), то, само собой, выйдет дороже: гонорар-то нужно выплачивать нескольким людям. Зато весело! Как говорится, чем больше народу, тем громче свадьба. Но в этом случае головной боли у заказчиков больше, так как придется учитывать райдер сразу нескольких артистов. К примеру, если речь идет о приглашении звезд Comedy Woman, то для Екатерины Варнавы и Натальи Еприкян бронируются авиабилеты только бизнес-класса, также для Варнавы нужно предусмотреть вегетарианское питание. А еще необходимо учитывать суточные «комедианток»: по России - 5000 рублей, в Европе - 100 евро, в США - $100 на человека. И нельзя забывать о том, что живут девчонки в отеле категории 5 звезд, не ниже.

«Уральские пельмени» 1, 5 - 2 млн руб.

За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива.

«Комеди Вумен» 25 тыс. евро (1 млн 790 тыс. руб.) за полчаса и 30 тыс. евро (2 млн 149 тыс. руб.) за 40 минут.

Вы сами можете определить 3 - 4 юмористок, которых хотите видеть на своем празднике жизни, главное, чтобы графики девушек совпали с вашими пожеланиями.

«Новые русские бабки» 500 тыс. руб. за часовое выступление

Цветочек и Матрена живы-здоровы, с успехом гастролируют и даже дают концерты в столице.

«Новые русские бабки» на пенсию не ушли - гастролируют при полном параде. На ТВ их можно увидеть в передаче «Измайловский парк».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Импровизация» от 600 тыс. руб. за 30 минут.

За полчаса вам покажут три импровизации от звезд шоу на ТНТ.

«Студия Союз» от 700 тыс. руб. за часовое выступление.

Если в выходящем на ТНТ телепроекте, в котором рулят участники команды КВН «Союз», музыкальные сценки разыгрываются со звездами, то на корпоративах места звезд занимает кто-то из зрителей.

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