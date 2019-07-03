“Люди, вы чего?»: Успенская встала на защиту затравленной Пугачевой

Уже третий день подряд в Сети обсуждается инцидент, которого нет смысла обсуждать. Некоторых «акул пера» возмутило, что Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своём лимузине. Хотя на протяжении всей своей карьеры Алла Борисовна оплачивала такой подъезд, поскольку в силу своей узнаваемости ей тяжело нести чемоданы через весь вокзал.

Таким же образом, если кто не в курсе, подъезжают к вип-вагонам и многие политики. Никто по перрону не едет, никому не мешает. На Рижском вокзале напротив этого вагона есть калитка для машин. Но шумиха почему-то поднялась невероятная. Семья поэта Ильи Резника, написавшего лучшие хиты Пугачевой, предположила, что это организованная травля звезды. Мол, молодые певички, услышав, что АБ собралась в тур, решили с помощью хейтеров устроить шумиху в СМИ.

Защитила коллегу и Любовь Успенская.

- Вчера опешила от новости о том, что на Аллу Борисовну «накинулось» общество по причине того, что она позволила себе с детьми подъехать на перрон к поезду - на автомобиле.

uspenskayalubov_official Вчера опешила от новости о том, что на Аллу Борисовну накинулось общество по причине того, что она позволила себе с детьми подъехать на перрон к поезду - на автомобиле.Люди, вы чего?Алла Борисовна - звезда международного масштаба и фактически легенда.

Люди, вы чего? - обратилась к подписчикам своего Инстаграма Успенская. - Алла Борисовна - звезда международного масштаба и фактически легенда.

Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей - это более, чем нормально. Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям.

В комментариях с Успенской согласились такие звёзды, как Светлана Лобода, Иосиф Пригожин, Игорь Гуляев.

А звездный нумеролог Клара Кузденбаева добавила: «Алле Борисовне 70 лет. Если и подъехала к вагону, ну и что? Тяжело! Годы!».

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По традиции на лето Алла Пугачева уезжает с семьей в Латвию. Там АБ всегда останавливается на шикарной вилле «Марта» (один из самых дорогих домов, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову, выставлен на продажу с солидным ценником в 15 миллионов евро) в центре Юрмалы (подробности).

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Мы уже рассказывали, что в последние дни в новостной ленте происходит что-то необъяснимое. Из того, что 70-летнюю Аллу Пугачеву подвёз к личному вип-вагону на Рижском вокзале лимузин, на артистку ополчились «акулы пера». (подробности)