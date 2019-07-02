"Начата очередная травля Пугачевой": Семья Ильи Резника встала на защиту певицы

Мы уже рассказывали, что в последние дни в новостной ленте происходит что-то необъяснимое. Из того, что 70-летнюю Аллу Пугачеву подвёз к личному вип-вагону на Рижском вокзале лимузин, на артистку ополчились «акулы пера».

Хотя Пугачева в силу своей узнаваемости на протяжении всей своей карьеры оплачивает вип-въезд и вип-купе. Артистка не ехала по перрону, не тревожила прохожих. Лимузин Аллы Борисовны подобрался к ее личному ж/д вагону, расположенному в хвостовой части поезда, через ворота, которые находятся аккурат напротив окон купе звезды. Певица вышла из машины, тихо села в поезд. Но шумиха почему-то поднялась невероятная.

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

В защиту звезды высказалась семья Ильи Резника, автора лучших хитов Аллы Борисовны. Нам позвонила супруга поэта Ирина и передела своё обращение в защиту Пугачевой.

- Начата кем-то очередная травля Аллы Борисовны. Не знаю, какие на это причины… -уверена жена Ильи Резника Ирина. - Или певицы, которым нужны гастроли напуганы новостями (Алла Борисовна собиралась в тур) и заказали, при помощи своих спонсоров, эту провокацию. После мерзкого пиара Бари Алибасова все возможно…

Алла Пугачева, Илья Резник с супругой ИринойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что совершила из смертных грехов «наше все»? Украла миллиарды бюджета? Совершила преступление против человека или животного? Нахамила? Что случилось? Она что, первый раз подъезжает к поезду? Она что, молода и здорова так, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего сделавшие для СССР, для России, как Алла Борисовна? Песенная поэзия, музыка и исполнение эпохи 80-х создало «бриллиантовое трио» -Паулс-Резник-Пугачева. И никому не удастся этого повторить. Вы, пишущие об этой мелочи, никогда не будете иметь такую всенародную любовь, как у Аллы Борисовны. Это простая зависть. Грех ваш. Оказывается, есть такое чувство, эмоция. Этот ген отсутствует у нас с Илюшей вообще.

Покайтесь в своих грехах, журналисты-киллеры. Вы моего мужа в 2013 году довели до больничной койки. Из-за вас он нажил себе прободную язву, которая чуть не забрала его у меня спустя два года. Я не буду реагировать теперь на каждое ваше слово. Но я каждый день молюсь о здравии Аллы Борисовны, что она есть в Илюшиной судьбе. Она единственная, кто месяц назад оказал нам помощь в спасении моей мамы. Она попала в больницу на срочную операцию в больницу, которая оказалась рядом с домом и куда ее отвез мой Илюшенька. Ее прооперировали. Врачи спасли ей жизнь. Низкий поклон и многая и благая лета, хирургам. Но заплатить нам было нечем. Авторские пришли бы только в конце июля. Алла Борисовна спасла нас. Единственная, кто выразил готовность по просьбе Илюши оплатить дорогостоящую операцию. Будем молиться с Илюшей о ее здравии каждый день. А вам, завистникам, просто советую пойти в Храм.

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Второй день на просторах Сети творится безумие. Новостные сайты внезапно ополчились на 70-летнюю Аллу Пугачеву, которая уехала в минувшие выходные на отдых в Юрмалу. «Акул пера» почему-то возмутило, что певица подъехала к вип-вагону (он расположен в хвосте поезда) на своем лимузине. А сегодня журналистам не понравилось, что на вокзале в Риге Аллу Пугачеву не встретила Лайма Вайкуле. Они тут же предположили, что у артисток конфликт (подробности).