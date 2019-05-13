2019-05-13T19:39:43+03:00
Звезды

Сильно похудевшая и помолодевшая Маша Распутина простила мужа

Певица восхитила поклонников цветущим видом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Маша Распутина.Маша Распутина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Маша Распутина восхитила поклонников внешним видом. 55-летняя певица сильно похудела и выглядит невероятно молодо.

Маша Распутина редко появляется на публике и публикует фотографии в личном блоге. Но в честь своего 55-летия артистка сделала исключение. Исполнительница хитов "Отпустите меня в Гималаи" и "Я родилась в Сибири" похвасталась идеальной фигурой.

Кроме этого, сильно похудевшая и помолодевшая певица простила мужа Виктора Захарова, которого четыре месяца назад выгнала из дома за нежелание соблюдать диету. Мужчина после новогодних праздников растолстел и никак не мог сбросить лишнее. Мария поставила пухлому супругу ультиматум: если за неделю любимый не похудеет, то может не возвращаться. Благоверный и в ус не дул, терпение Маши Распутиной лопнуло. А ведь даже соседи пары знают - если что взбредет темпераментной певице в голову, то она непременно осуществит задуманное.

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Маша Распутина с супругом Виктором Захаровым
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По словам бизнесмена, жена назвала его старым и толстым. "Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету", - делился Виктор.

По весне Распутина сменила гнев на милость. Да и Виктор заметно постройнел. Сейчас Захаров может гордиться стройной и мускулистой фигурой под стать жене.

masharasputina_officialmasharasputina_official
Маша Распутина восхитила поклонников внешним видом
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Юбилей Марии супруги встретили вместе. Поклонники очень обрадовались счастливому воссоединению пары, ну а сильно похудевшую Распутину фолловеры буквально засыпали комплиментами, отметив ее молодость и красоту.

В свои 55 лет певица выглядит роскошно. Худеть Распутина начала около шести лет назад. Она отказалась от мяса - питается морепродуктами. Артистка ведет здоровый образ жизни и всем своим видом излучает красоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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