Настасья Самбурская ушла из «Ревизорро» из-за зарплаты

32-летняя Настасья Самбурская в новом сезоне начинает зарабатывать по-новому. В минувшем телесезоне Самбурская вела программу «Ревизорро» и работала в театре. Эта работа отнимала у звезды много времени и приносила не так много денег, как она хотела бы.

Когда Елена Летучая покинула телепроект «Ревизорро» - это обсуждала вся страна. «Из проекта «Ревизорро я ушла из-за состояния здоровья», - делилась с «Комсомолкой» Летучая. Елене врачи запретили летать на самолетах (съемки в «Ревизорро» как раз были связаны с перелетами), а также другие серьезные нагрузки для здоровья.

Уход Настасьи Самбурской из «Ревизорро» остался незамеченным. Оказалось, что все дело в деньгах: когда Настасья узнала, что создатели проекта решили запустить новый формат, который предполагает от нее гораздо больше съемочных дней - она попросила повысить гонорар. Самбурская - артистка востребованная, поэтому ее время дорого стоит.

Хотя Елена Летучая в одном из интернет-шоу и заявила, что ей Настасья Самбурская в качестве ведущей «Ревизорро» не нравится: «Она - актриса: а в этом шоу нельзя играть, и у нее очень тяжелая агрессивная энергетика».

Самбурская в другом интернет-шоу объяснила, что ушла из шоу не потому, что не справилась или кому-то не нравилась. Настасья так обосновала решение уйти из «Ревизорро»: «Нагрузка должна была увеличиться так, что я сказала, что я готова потратить свое здоровье, но вы мне повысите ставку в два раза. А они сказали: ты даже с этой ставкой уже была неподъемной...» Телеведущая рассталась с проектом без скандалов и никаких провокационных заявлений в отличии от Летучей не делала.

Артистка не афиширует свои гонорары, но нам удалось узнать, что, к примеру, участие Самбурской в рекламной компании обойдется бренду в 3 млн. 500 тыс.руб.

Напомним, что Настасья со скандалом ушла из театра на Малой Бронной (после конфликта с новым режиссером), где она была ведущей актрисой. В новом сезоне она будет играть в антрепризных спектаклях (к примеру, в постановке «Охота на мужчин» со Станиславом Бондаренко и Иваном Жидковым). Выход на сцену звезды в одном спектакле стоит от 200 тыс.руб. Также Самбурская начала гастрольную деятельность с концертами: артистка поет шансон и даже собирает залы.

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Поклонники любят Настасью Самбурскую не только за талант и привлекательную внешность, но и за острый язычок. Актриса за словом в карман не лезет и часто развлекает поклонников в Инстаграме своими шутками. А если к ним прилагается еще и фото в бикини – успех обеспечен вдвойне. Самбурская сейчас отдыхает на Самуи и делится на своей страничке отпускными фото и видео (подробности).