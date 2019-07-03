Североморск простился с моряками-героями

Трагедия в Баренцевом море случилась еще 1 июля. Но всем о ней стало известно только на следующие сутки. Сколько именно человек было на борту глубоководного судна, до сих пор доподлинно не известно – эти данные не рассекречивают.

Подтвердилось пока точно только число погибших – 14. Все – элита войск северного флота – капитаны. Семеро из них – 1-го (самого высокого ранга), двое Герои России. Поименный список появился вечером 3-го июля, после того как спецкомиссии Минобороны экстренно прибыла в Североморск и изучила все обстоятельства произошедшего.

Город Североморск, где произошла трагедия – основная база Северного флота.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В подлодке погибли: Долонский Денис (капитан 1 ранга, Герой России, командир атомного объекта АС -31 "Лошарик"), Филин Николай (капитан 1 ранга, Герой России), Опарин Денис (капитан 1 ранга), Данильченко Сергей (капитан 1 ранга), Воскресенский Андрей (капитан 1 ранга), Иванов Константин (капитан 1 ранга), Авдонин Александр (капитан 2 ранга), Васильев Александр (специалист технической службы, подполковник), Соловьев Дмитрий (капитан 3 ранга), Кузьмин Виктор (капитан 3 ранга), Сухиничев Владимир (капитан 3 ранга), Дубков Михаил (капитан-лейтенант)...

Панихида по погибшим моряками в СевероморскеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сколько пострадавших сейчас в военном госпитале Североморска и какое у них состояние, не известно. Говорят об отравлении угарным газом и контузии.

- Лодка АС-31 – одновременно и разведчик, и научно-исследовательское судно, - рассказал «КП» один из отставных подводников, некогда служивший на Северном флоте. – Обычно она как бы присасывается к дну ледокола или большой подлодки и так попадает к месту назначения. Точно так же и обратно на базу. Служат на ней даже не рядовые подводники. Это как отряд космонавтов – засекреченные супер-профи со специальной подготовкой. Что у них было за задание, уверен, даже в главном штабе ВМФ далеко не все знают. А уж тем более не в курсе ни друзья, ни члены семьи. Все под грифом полнейшей секретности.

Памятник в МурманскеФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Все что известно из официальных и неофициальных источников – 1 июня около 20:00 на подлодке произошло возгорание. Чтобы не дать огню распространиться на все атомное судно, горящий отсек был задраен, как это предписывается инструкциями. Благодаря этому подлодка не затонула, а всплыла на поверхность. Тем самым удалось спасти часть людей и избежать потери боевой единицы. Это настоящий героизм.

В местной прессе Североморска были сообщения о простых рыбаках, который стали случайными свидетелями того, как всплыл аппарат. «Где-то в полдесятого вечера всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел, - приводит слова рыбака «Североморск Онлайн». – На палубе люди бегают, суетятся». К всплывшему судну тут же подошел корабль. Дыма и огня не было.

Мурманск тоже скорбит по погибшим морякамФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Закрытый город скорбит

Город Североморск, где произошла трагедия – основная база Северного флота. Это закрытый гарнизонный город, попасть в который постороннему практически не реально. Постоянные пропуска дают только людям с местной пропиской – женам военных моряков и членам их семьей. Так же здесь живут специалисты-надводники, гражданская обслуга, солдаты-срочники и моряки. Все население на строгом учете. Гостевые пропуска для проезда в город знакомым можно выписать только раз в год на день рождения, согласосовав список приглашенных в штабе. Еще на присягу родным и близким моряков. Экскурсии для простых людей бывают в город очень редко.

- Я была в Североморске на день Военно Морского Флота, - рассказала «КП» мурманчанка Ксения Афанасьева. – Это очень красивое и торжественное зрелище. Очень жалко погибших моряков.

На траурной панихиде по погибшим в храме Спаса на Воде в Мурманске собрались простые жители. Среди них была и знакомая одного из погибших Татьяна Пучкова.

- Я живу в Североморске, работаю в Мурманске. Только вечером 2-го июля узнала о трагедии. Сразу стала звонить Мише, потому что про него в первую очередь подумала. Он мой одноклассник, мы учились в школе на Камчатке вместе. Мой папа тоже военный моряк, и его отец тоже.

Знакомая одного из погибших моряковФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Женщина не может сдержать слез.

- Он тоже в Североморске жил?

- Нет. В Видяево (поселок в Мурманской области - ред). В Североморске мы не встречались практически. Я толком не знала, где он служит, и не спрашивала - подводник и подводник, офицер, капитан-лейтенант. И хотя жизнь нас так раскидала по разным городам, все равно поддерживали связь все эти годы. Вчера написала ему сообщение, видела, что в сети он последний раз был вечером в понедельник. Все надеялась, что он ответит, но эти две галочки о том, что сообщение доставлено так и не появились. Ну, а после уже все подтвердилось – он погиб. С родственниками его я списалась и узнала. У Миши остались жена и дети, ему всего 30 лет было. Такой улыбчивый и хороший парень. Он прямо образец настоящего офицера. Очень жаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718246" frameborder="0"></iframe> Подруга одного из погибших подводников.Дина КАРПИЦКАЯ

- Семье нужна помощь?

- Насколько я знаю, с этим все в порядке. У него большая и крепкая семья. Есть еще и братство подводников, они в беде никогда не бросают. Я знаю, так как сама из семьи военных моряков.

На траурной панихиде по погибшим в храме Спаса на Воде в Мурманске собрались простые жители и журналистыФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- В городе Североморск какая обстановка? Что люди говорят?

- Спокойная обстановка. Никто даже не знал, что случилось до вчерашнего вечера. Сейчас люди несут цветы и к памятнику Алеши и мемориалу погибших подлодок.

Траурные мероприятия по погибшим прошли во всех соборах Мурманской областиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Как стало известно «Комсомольской правде», траурные мероприятия по погибшим прошли в штабе еще во вторник, 2-го июля. Панихида в морском Кафедральном соборе Святого Андрея Первозванного в Североморске так же, как и во всех соборах Мурманской области, прошла 3-го июля. Людей в военной форме на ней не было, только гражданские.

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