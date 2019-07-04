"Могла ли я, девчонка из посёлка Котовского, мечтать об этом": Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов наконец "обмыли" свое свидетельство о браке. Их союз был оформлен еще в октябре прошлого года, но тогда молодожены ограничились тихим семейным ужином в самом узком кругу. Причина тому: беременность Тодоренко. Малыш родился в декабре.

Коллеги по работе решили отметить торжество на юго-западе Италии в курортном городе Сорренто.Гостей пригласили в ресторацию на берегу с шикарным видом на Неаполитанский залив Тирренского моря. Среди приглашены были блогер Марина Могилко, певица Алина Астровская, актер Никита Ефремов их коллеги по программе "Орел и Решка".

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Сама свадьба, по признанию "команды ТТ" [Тодоренко и Топалов, так влюбленные называют себя], чуть не была сорвана из-за утери багажа. Чемодан с свадебным костюмом и вещами Влада утерялся в Шереметьево и не прилетел в Италию. Из свадебного наряда за сутки до церемонии у Топалова остались лишь ботинки и трусы.

"Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5.Помогите,пожалуйста", - написал Топалов в социальной сети.

maria_ivakova Мария Ивакова на свадьбе Тодоренко и Топалова

К ситуации молодожены отнеслись с юмором. Благо все остальное было на высшем уровне, так что такая мелочь не смогла испортить праздник.

"Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девчонка из посёлка Котовского, мечтать об этом?! О, боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки. Невозможно описать словами, я до сих пор не верю своим глазам", - написала Тодоренко после того как свадебный агент презентовал программу праздника за несколько дней до мероприятия.

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