На День независимости США Национальное аэрокосмическое агентство этой страны (НАСА) показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль в 7,5 тысяч световых лет от Земли.

«На снимке синим светятся облака магния; красным — нитеобразные скопления азота; белым — космическая пыль, через которую проникают ультрафиолетовые лучи. Потрясающий фейерверк в честь 4 июля!» — говорится в пресс-релизе, поступившем в «КП» из госдепа США.

Правда, если посмотреть под другим углом, то на фотографии в исполнении орбитального телескопа Hubble отчётливо виден… российский флаг. Учитывая, что последнее время отношения между двумя сверхдержавами робко стали теплеть — этот космический символизм приходится очень кстати. И в День независимости более чем уместен: как писала «КП», именно нейтралитет Петербурга в немалой мере помог Джорджу Вашингтону победить английские колониальные войска почти 240 лет назад.

Коллапс двойной звезды, породивший столь красочный фейерверк, длится почти столько же — порядка двухсот лет. Но, надеемся, для восстановления российско-американских отношений понадобится всё-таки меньший срок.