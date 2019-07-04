2019-07-04T10:57:44+03:00
В мире

НАСА в День независимости США показало космическое фото с российским флагом

Коллапс двойной звезды в созвездии Киль вызывает неожиданные ассоциации
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В День независимости США НАСА опубликовало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль.В День независимости США НАСА опубликовало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль.Фото: NASA
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На День независимости США Национальное аэрокосмическое агентство этой страны (НАСА) показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль в 7,5 тысяч световых лет от Земли.

«На снимке синим светятся облака магния; красным — нитеобразные скопления азота; белым — космическая пыль, через которую проникают ультрафиолетовые лучи. Потрясающий фейерверк в честь 4 июля!» — говорится в пресс-релизе, поступившем в «КП» из госдепа США.

Правда, если посмотреть под другим углом, то на фотографии в исполнении орбитального телескопа Hubble отчётливо виден… российский флаг. Учитывая, что последнее время отношения между двумя сверхдержавами робко стали теплеть — этот космический символизм приходится очень кстати. И в День независимости более чем уместен: как писала «КП», именно нейтралитет Петербурга в немалой мере помог Джорджу Вашингтону победить английские колониальные войска почти 240 лет назад.

Коллапс двойной звезды, породивший столь красочный фейерверк, длится почти столько же — порядка двухсот лет. Но, надеемся, для восстановления российско-американских отношений понадобится всё-таки меньший срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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