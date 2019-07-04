Артур Чилингаров: Я с теми, кто скорбит по погибшим. На их место встанут новые. Все равно мы будем заниматься океаном - в том числе и Ледовитым
- Артур Николаевич, уже многое стало известно о трагедии в Баренцевом море... Вы - как человек, который в июле-августе 2007 года опускался на дно Северного Ледовитого океана в глубоководном аппарате «Мир», можете все эту ситуацию оценить? И то, что Минобороны, в принципе, насколько это возможно, раскрыло некоторые детали случившегося...
- Ну, министр Сергей Шойгу все сказал. Добавить ничего не могу.
- А по поводу действий экипажа, как они спасали подлодку...
- Я не буду оценивать их действия. Как сказал министр, они всё делали, чтобы спасти подлодку, своих товарищей, а сами погибли. Жалею, что я сегодня не прощаюсь с ними в Ленинграде...
- Вы собирались туда поехать?
- Да. Но... Простыл. Душа моя, мои мысли - с теми, кто скорбит по погибшим. Замечательные специалисты...
- Может быть, вы фотографии какие-то нашли с этими Героями-подводниками, с которыми не раз встречались.
- Ничего не нашел. Я пока не искал.
- Что бы вы хотели передать близким, сослуживцам этих мужественных людей?
- Соболезнование семьям, всем родственникам, друзьям подводников, кто погиб. На их место встанут новые. Все равно мы будем заниматься океаном, в том числе Ледовитым.
- То есть - все равно будем добиваться первенства в его освоении…
- Изучать будем Ледовитый океан. Его изучение имеет большое значение для России.
- Скажите, как, на ваш взгляд, должна быть увековечена память этих мужественных людей?
- Я думаю, памятник будет. Минобороны, уверен, все сделает, чтобы этих людей помнили...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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