Шойгу доложил Путину: Причина пожара на подлодке выявлена. Аппарат будет восстановлен целиком в короткий срок

Улететь с визитом в Рим, не выслушав этот доклад, президент, конечно, просто не мог.

Во вторник вечером Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в Североморск — лично разбираться с причинами и последствиями пожара на атомной подлодке, унесшем жизни 14 моряков. И вот, вернувшись из Североморска, в четверг утром министр обороны пришел в Кремль на доклад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718187" frameborder="0"></iframe> Шойгу прибыл в Североморск.

- Как идёт работа в Североморске? - сразу же спросил Путин.

- Работа организована, создан штаб. Привлечены конструкторы лодки, представители промышленности, чтобы оценить объём, сроки восстановления лодки, - рассказал Шойгу. - Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы это можем выполнить.

Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке.

- В каком состоянии ядерная энергетическая установка?

- Она на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, - ответил министр обороны. - Плюс действиями экипажа выполнено все по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата.

- Целиком? - переспросил президент.

- Целиком, - подтвердил Шойгу.

Министр доложил и о том, как оборонное ведомство намерено помогать семьям погибших моряков.

- Работа налажена индивидуально с каждой семьей, - сказал Шойгу. - Естественно, будет оказана вся помощь, какая у нас положена. С одной стороны - по всем нашим положениям и законам, с другой стороны — по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.

Выслушав доклад министра, Путин добавил:

- Сергей Кужугетович, прошу представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к госнаградам.

- Есть! - ответил министр.

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестные подробности трагедии в Баренцевом море: Пожар шел с ураганной скоростью, дыхательные маски плавились

В Минобороны и Генштабе рассказали военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, что на самом деле случилось в подлодке, где погибло 14 моряков (подробности)

«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-31 «Лошарик» - два Героя России и капитаны 1 ранга

ЧП на российской подлодке АС-31 "Лошарик" унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. Но официально их имена не называют. В Минобороны сообщили лишь, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. (подробности)

Североморск простился с моряками-героями

Еще в понедельник вечером телефоны погибших подводников были «в доступе» мобильной сети... (подробности)