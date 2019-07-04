2019-07-04T10:42:44+03:00
Политика

Шойгу доложил Путину: Причина пожара на подлодке выявлена. Аппарат будет восстановлен целиком в короткий срок

Президент заслушал в Кремле доклад министра обороны о последствиях ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле, 4 июля 2019 г. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле, 4 июля 2019 г. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Улететь с визитом в Рим, не выслушав этот доклад, президент, конечно, просто не мог.

Во вторник вечером Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в Североморск — лично разбираться с причинами и последствиями пожара на атомной подлодке, унесшем жизни 14 моряков. И вот, вернувшись из Североморска, в четверг утром министр обороны пришел в Кремль на доклад.

Шойгу прибыл в Североморск.

- Как идёт работа в Североморске? - сразу же спросил Путин.

- Работа организована, создан штаб. Привлечены конструкторы лодки, представители промышленности, чтобы оценить объём, сроки восстановления лодки, - рассказал Шойгу. - Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы это можем выполнить.

Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке.

- В каком состоянии ядерная энергетическая установка?

- Она на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, - ответил министр обороны. - Плюс действиями экипажа выполнено все по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата.

- Целиком? - переспросил президент.

- Целиком, - подтвердил Шойгу.

Министр доложил и о том, как оборонное ведомство намерено помогать семьям погибших моряков.

- Работа налажена индивидуально с каждой семьей, - сказал Шойгу. - Естественно, будет оказана вся помощь, какая у нас положена. С одной стороны - по всем нашим положениям и законам, с другой стороны — по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.

Выслушав доклад министра, Путин добавил:

- Сергей Кужугетович, прошу представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к госнаградам.

- Есть! - ответил министр.

Примерная схема подводной лодки АС-31. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестные подробности трагедии в Баренцевом море: Пожар шел с ураганной скоростью, дыхательные маски плавились

В Минобороны и Генштабе рассказали военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, что на самом деле случилось в подлодке, где погибло 14 моряков (подробности)

«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-31 «Лошарик» - два Героя России и капитаны 1 ранга

ЧП на российской подлодке АС-31 "Лошарик" унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. Но официально их имена не называют. В Минобороны сообщили лишь, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. (подробности)

Североморск простился с моряками-героями

Еще в понедельник вечером телефоны погибших подводников были «в доступе» мобильной сети... (подробности)

14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-31»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря
Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах [видео]
Новости 24
МВД и Минздрав будут учить рожениц пользоваться автокреслами
Суд США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Темнокожую RnB-певицу утвердили на главную роль в ремейке "Русалочки"
«Википедия» признала Крым частью России
Путин поручил Шойгу подготовить предложения о награждении погибших моряков-подводников
Главный фигурант дела об убийстве Никиты Белякина объявлен в международный розыск
Пентагон объяснил, зачем на центральную площадь столицы Америки свезли ржавые танки
Главархив рассекретил документы о московских партизанах времен ВОВ
Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары
Огонь уничтожил 45 тысяч бочек бурбона в Кентукки
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Warner Bros. работает над созданием сериала о Гарри Поттере
Путин назвал главное отличие России от США
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза эстакады
В Минске во время праздничного салюта погибла женщина
Путин назвал условие диалога России с Украиной
Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям
Суд США отклонил просьбу наркобарона Коротышки о пересмотре дела
Заявление Британии о доступе наблюдателей в Крым у России вызвало недоумение
У компании Маслякова хотят отсудить КВН
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах