Аллу Пугачеву могут вызвать на допрос

Как уже писала «КП», после того, как 70-летняя Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своем авто, в Сети начал набирать обороты скандал. Певицу обвинили на ровном месте в барстве, хотя ее лимузин не катался по перрону, не мешал пассажирам. Вип-вагон находится в конце поезда, к нему ведут отдельные ворота.

Услугой вип-заезда часто пользуются политики и звезды эстрады. Она как раз придумана для того, чтобы публичные персоны максимально незаметно добрались до вагона и погрузились в поезд.

В чем тут вина Пугачевой, честно говоря, непонятно. Однако на звездном имени народной артистки и на шумихе вокруг этого инцидента уже решили попиариться общественные деятели.

Так, адвокат Александр Сергеев пожаловался на Пугачеву аж в ГИБДД.

Блогер попросил руководство ГИБДД провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении. Сергеев настаивает на допросе певицы «с целью установления лиц совершивших правонарушение».

Плюс просит власти привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, допустивших правонарушение.

В общем, видимо, в стране других проблем нет. Пугачева, как всегда, берет основной удар на себя. Только ей уже далеко не 18, чтобы без ощутимых последствий для здоровья переносить эту нелепую травлю.

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