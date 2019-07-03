2019-07-03T16:05:17+03:00
Звезды

Аллу Пугачеву могут вызвать на допрос

История с выездом на перрон уже дошла до абсурда, на Примадонну написали заявление в ГИБДД
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как уже писала «КП», после того, как 70-летняя Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своем авто, в Сети начал набирать обороты скандал. Певицу обвинили на ровном месте в барстве, хотя ее лимузин не катался по перрону, не мешал пассажирам. Вип-вагон находится в конце поезда, к нему ведут отдельные ворота.

Услугой вип-заезда часто пользуются политики и звезды эстрады. Она как раз придумана для того, чтобы публичные персоны максимально незаметно добрались до вагона и погрузились в поезд.

В чем тут вина Пугачевой, честно говоря, непонятно. Однако на звездном имени народной артистки и на шумихе вокруг этого инцидента уже решили попиариться общественные деятели.

Так, адвокат Александр Сергеев пожаловался на Пугачеву аж в ГИБДД.

Блогер попросил руководство ГИБДД провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении. Сергеев настаивает на допросе певицы «с целью установления лиц совершивших правонарушение».

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#аллапугачева #максимгалкин #алексейпанин #пугачеванарижскомвокзале #вести #вести24 #владимирсоловьев
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Плюс просит власти привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, допустивших правонарушение.

В общем, видимо, в стране других проблем нет. Пугачева, как всегда, берет основной удар на себя. Только ей уже далеко не 18, чтобы без ощутимых последствий для здоровья переносить эту нелепую травлю.

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Уже третий день подряд в Сети обсуждается инцидент, которого нет смысла обсуждать. Некоторых «акул пера» возмутило, что Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своём лимузине. (подробности)

Алла Пугачева прокатилась по перрону на лимузине Галкина за 10 миллионов рублей

По традиции на лето Алла Пугачева уезжает с семьей в Латвию. Там АБ всегда останавливается на шикарной вилле «Марта» (один из самых дорогих домов, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову, выставлен на продажу с солидным ценником в 15 миллионов евро) в центре Юрмалы (подробности).

"Начата очередная травля Пугачевой": Семья Ильи Резника встала на защиту певицы

Мы уже рассказывали, что в последние дни в новостной ленте происходит что-то необъяснимое. Из того, что 70-летнюю Аллу Пугачеву подвёз к личному вип-вагону на Рижском вокзале лимузин, на артистку ополчились «акулы пера». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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