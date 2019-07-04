«Не надо мне сочувствовать»: муж Лолиты Милявской прокомментировал развод

Новость о разводе Лолиты с молодым мужем Дмитрием Ивановым (он на 11 лет младше эпатажной супруги) стала шоком для всех поклонников пары. Этот неравный союз, которому злопыхатели с первых дней прогнозировали скорый конец, просуществовал девять лет. Пресса неоднократно «разводила» супругов, но каждый раз они доказывали, что счастливы в браке. И вдруг…

- Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, - объявила звезда в своем Инстаграме. - У меня был замечательный молодой муж. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. Всем, кто будет писать гадости — в обиду его не дам! Пожалуй, все. Статус «свободен». Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!

Когда состоится официальный развод, певица не указала. «Комсомольской правде» удалось дозвониться Дмитрию Иванову.

- Даже не знаем, поздравлять вас или сочувствовать после новостей о разводе…

- Не надо ни поздравлять, ни сочувствовать, - ответил Иванов. - Поймите меня правильно, я к комментариям не готов. Тем более, чтобы поздравлять, бравировать этим...

- Вы все-таки 9 лет были вместе, этот брак для Лолиты Марковны был рекордным по длительности. Она так хорошо о вас написала в своем Инстаграме. Может, вы тоже скажете о ней пару добрых слов?

- Извините, я все-таки не буду ничего комментировать.

Лолита Милявская с мужем Дмитрием в 2011 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, Лолита вышла замуж за фитнес-тренера из Белоруссии в 2010 году. Молодого и не слишком богатого супруга злые языки тут же окрестили альфонсом.

- Подобное шушуканье похоже на зависть, - еще в начале отношений ответила сплетникам артистка. - Мол, не успел в Москву переехать, и сразу в дамки. Но Дима и до меня каторжно работал. Столица не сразу его приняла — пришлось помыкаться без нормальной работы и жилья.

Кстати, с Ивановым певица впервые заключила брачный контракт. Как вспоминает артистка, от предыдущих мужей она уходила, порой оставляя им имущество из гордости - и теперь не рекомендует так поступать. Контракт Милявской и Иванова касается исключительно материальных вопросов. Все, что было нажито до свадьбы и то, что куплено в браке на фамилию каждого из супругов, так и останется личной собственностью. Юристы учли даже мелочи: если Иванов сделает ремонт в квартире Милявской, при разводе он имеет право на компенсацию затрат.

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