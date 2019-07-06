Украина разводится с Европой?

Скандал в отношениях между Украиной и Советом Европы набирает обороты. Напомним, после решения о возвращении российской делегации без исполнения всяких условий, проголосованного большинством присутствовавших на заседании депутатов ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы), украинская делегация демонстративно покинула собрание европейских парламентариев. Обида оказалась столь огромна, что из Киева посыпались одно за другим заявления в духе «позорные европейские предатели», «продавшиеся зрадники», «продажные европейцы» и так далее. Вдруг оказалось, что идею о том, будто весь мир должен Украине уже по факту ее существования, кроме властей и населения Украины, по большому счету, никто не разделяет.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий, да-да, тот самый, что со справкой о дебилизме в школьные годы, резко выступил против сотрудничества с ПАСЕ и отозвал приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на украинские парламентские выборы, которые пройдут уже через две с хвостиком недели, 21-го июля.

- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, - сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава делегации Украины в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев.

Хорошо, конечно, что Парубий отозвал приглашение в письменной форме, а не оральным способом, иначе из-за особенностей его произношения могли бы и не понять. В психдиспансер в детстве его догадались сводить, а к логопеду, видно, не успели, вот и приходится всем теперь расшифровывать таинственные звуки, исторгаемые его телесной оболочкой откуда-то из глубин организма.

Парубием дело не ограничилось. В украинском парламенте, кстати, распущенном новым президентом, но продолжающем работать (странная для любой другой страны и любого иного парламента ситуация, не урегулированная никаким законодательством) предложили бойкотировать ПАСЕ. Примерно так, как это делала последние годы Россия. Явно в расчете на повторение истории. Мол, испугаются евродепутаты, прибегут, кинутся в ножки, станут умолять и прощения просить, кричать: «Я вся ваша!» - и еще спрашивать не надо мол чего для погашения нанесенного морального вреда.

Парубия и ВРУ поддержали и в ведомстве второй месяц рвущегося в отставку, но так и не могущего пока ее обрести Павло Климкина. Причем, МИД Украины сделал такое заявление, что даже прославившиеся в последние лет, эдак, десять своим непрофессионализмом американские дипломаты от зависти, наверное, язык себе прикусили.

- В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать, - заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко и объяснила, что Киев не обязан звать членов ПАСЕ на досрочные выборы в Верховную раду, потому что дружеские отношения Украины с ПАСЕ остались в прошлом. После чего для особо непонятливых еще раз пояснила, что ПАСЕ - это всего лишь какая-то структура с совещательным голосом, чьи решения никто не обязан исполнять.

И, скажите, что в таких условиях оставалось делать миссии наблюдателей от ПАСЕ, которая уже высадилась в Киеве? Тем более, что заранее запланированная встреча этой делегации с президентом Зеленским не состоялась. Член делегации европарламентарий Марко Николини сообщил, что из офиса президента Украины им позвонили и просто сообщили, что встреча отменяется. Без каких-либо объяснений, пояснений и прочей дипломатической слюнявости. К слову, во время пребывания миссии в Киеве сам Зеленский был в Канаде, но специально ли ему так «умело» составили график, или просто одно наложилось на другое – неизвестно. От «высоких профессионалов» команды нового президента, перенесших столицу Канады в Торонто, можно ждать и не такого. В любом случае, делегации парламентариев-наблюдателей из ПАСЕ пришлось заканчивать свою миссию досрочно и убираться несолоно хлебавши в свои Европы. «Гостеприимные» хозяева не просто наступили на мозоль гостям, но и радостно на нем оттоптались.

Вряд ли Киев действительно намерен рвать отношения Европой. Курс на Евросоюз и в НАТО с недавних пор закреплен в украинской конституции (с маленькой буквы, потому что на самой Украине ее уже давно никто не соблюдает и не уважает). Скорее, последние поступки Киева – это эмоциональная реакция маленького мальчика, обидевшегося на взрослых из-за того, что они вдруг перестали потакать его злобным капризам. Но, следуя своей извращенной логике нуждающегося в справке из психдиспансера организма (привет спикеру ВРУ) нынешнюю Украину не ждет ничего, кроме дальнейших разочарований. Надо бы ей быть поумеренней в желаниях и стать поскромнее в хотелках. А то ведь и безвиза можно так лишиться. И что тогда власти будут делать с миллионами внезапно и принудительно возвращенных из Европы заробитчан?