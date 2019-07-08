Похорошевший от Путина Рим, полпред попсы А.Б.Пугачева на членовозе и регулирование лесных грибов партией и правительством

Обыкновенно судорожное благоустройство города накануне приезда высокого начальства – вплоть даже до покраски травы в зеленый цвет – считается отечественной особенностью управления. См. речи городничего, узнавшего о приезде ревизора: "Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!".

Однако и римское начальство накануне визита В. В. Путина столкнулась с той же проблемой. Вечный Город оказался также и скверным в том смысле, в каком этот эпитет употреблял А. А. Сквозник-Дмухановский: на улицах навалено всякой дряни, которую не вывозят неделями. Но все изменилось, когда пришло известие о приезде В. В. Путина. Мусор из центра стали вывозить стахановскими темпами. Roma необычайно похорошела, и визит способствовал ей много к украшенью. Римские народные депутаты даже высказали пожелание, чтобы Вечный Город постоянно принимал высоких гостей и таким образом была решена проблема своевременного вывоза бытовых отходов.

Невольно посодействовавший похорошению Рима В. В. Путин тем временем отправился на Ватиканский холм, где его ждал Папа. При проходе в папский кабинет случилась заминка, обычная, впрочем, среди любезных и просвещенных людей . "Наши герои стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718437" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков.

— Ну да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга".

Прощание с первосвященником прошло не менее тепло. Папа обратился к В. В. Путину: "Ora pro me!", т. е. "Молись за меня!", В. В. Путин помолился, после чего обрадованный Папа возгласил:

"Грех Марии отпустил ты

И разбойнику простил ты,

Мне надежду подарил ты!".

Важными международными поездками была занята и народная артистка СССР А. Б. Пугачева. Отправляясь в Ригу, она подъехала по вокзальной платформе на "Майбахе" прямо к дверям своего салон-вагона, чем вызвала живую общественную дискуссии. Люди неуспешные и завистливые выражали негодование по поводу такого способа погрузки, артисты Винокур, Лещенко и др. напоминали о великих заслугах Примадонны, позволяющих ей не смешиваться с вокзальной чернью, но добираться до вагона так, как требует ее высокое звание, т. е. "Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице…".

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

Оно, конечно, Примадонна, но посредством самодвижущегося транспорта раньше было принято доставлять к составу лишь две категории грузов. Во-первых, неодушевленные: наборы постельного белья, уголь для титана etc. Во-вторых, граждан, едущих в специальном салон-вагоне с решетками возрождаться к новой жизни. Воронок подавали непосредственно к столыпинскому вагону, чтобы временно изолированные граждане не разбежались и не соблазняли своим видом прочих пассажиров. Очевидно, что Примадонна не подпадает ни под первую, ни под вторую категорию.

Что касается прочих случаев, то даже многоуважаемый во сне и наяву вождь-отец товарищ Ким Ир Сен на Ярославском вокзале шел к бронепоезду по перрону на своих двоих. Вагон относится к тем местам, куда сам царь пешком ходит.

Справедливость требует отметить, что с устаревшей традицией первым порвал бывший супруг А. Б. Пугачевой Ф. Б. Киркоров. Он проезжал эдаким чортом по перрону волгоградского, кемеровского и улан-удинского вокзалов. На первых двух все было хорошо – "В аплодисментном звоне Киркоров мчит на перроне, и дамы и дети-пузанчики бросают цветы и розанчики", но в Улан-Удэ случилось недоразумение. Буряты почему-то приняли Филиппа Бедросовича за сутенера -- по мнению экспертов, свою роль сыграл вычурный наряд артиста. По всем случаям блестящего приезда проводились прокурорские проверки, не установившие, однако, ничего запретного.

Но разница была в том, что у Ф. Б. Киркорова были внутренние поездки, а у А. Б. Пугачевой поездка зарубежная, причем в сильно недружественную Латвию. Очевидно, команда Примадонны вспомнила стихотворение В. В. Маяковского 1927 г. о том, чем порой окачиваются такие поездки:

"Читаю... Но буквы. казались

мрачнее, чем худший бред:

"Вчера. на варшавском вокзале

убит. советский полпред".

Поскольку А. Б. Пугачева – признанный полпред попсы, а политические нравы Латвии примерно на уровне панской Польши – лимитрофы они и есть лимитрофы, -- то взять меры предосторожности было необходимо, а пересадка прямо из вагона в блиндированный членовоз повышает безопасность. Правда, затем произошел какой-то сбой. В Риге чрезвычайная и полномочная А. Б. Пугачева была вынуждена пендюхать с чемоданами на общих основаниях, подвергая себя страшному риску. Но бывают аппаратные нестыковки, впредь их, конечно, поправят, а виновные будут наказаны.

Покуда Примадонна ездила на "Майбахе" и в салон-вагоне, чиновники Минсельхоза задумали посрамить автора "Лесной идиллии" И. А. Бродского. Он в своей пасторали писал, пропагандируя эскапизм:

"Соберу грибов и ягод,

чтобы нам хватило на год.

Лес, приют листов и шишек,

не оставит без дровишек.

Слава полю! Слава лесу!

Нет -- начальству и прогрессу".

При всей условности пасторального жанра в те мрачные времена тоталитаризма, когда это писалось, родная партия действительно не лезла в сбор дикоросов частными лицами. Равно как не лезла даже в худшие колхозные годы. Но теперь правительство реформ решило: "Мы это дело поломаем" и представило законопроект "Чтоб барской ягоды уста лукавые не ели". Минсельхоз планирует "регулировать сферу сбора, переработки и оборота дикорастущих пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок".

Там, где регулирование, там и запреты – норма без санкций мертва, хотя и не очень понятно, как правительство намерено организовать патрулирование лесов, чтобы исключить нерегулируемый сбор грибов, ягод и лесных орехов (лещины).

Раздумья на эту тему приводят к мысли о том, сколь мудры наши украинские братья, собирающиеся в Раде рассмотреть законопроект "О дематюкации мовы". Надо и нам, ибо без матюков обсуждать правительственные реформы крайне затруднительно.