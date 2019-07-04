Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»

В честь приезда Владимира Путина в Италию итальянский художник Дарио Гамбарино нарисовал портрет князя Владимира с помощью трактора на пшеничном поле размером в 24 тысячи квадратных метров в регионе Венето. Композиция повторяет очертания скульптуры князя в Москве. Так он поприветствовал российского лидера уже второй раз. В 2017 году этот художник рисовал на поле портрет самого Владимира Путина, когда тот приезжал на заседание большой двадцатки. Таким необычным образом итальянец выражает свое огромное почтение российскому лидеру.

В 2017 году итальянский фермер Дарио Гамбарин создал огромный портрет Владимира Путина на поле

А вот что пишут в итальянских СМИ: «Ватикан. Квиринал. Палаццо Киджи. Три самых важных итальянских дворца готовы со всеми почестями приветствовать прибытие Владимира Путина. Он встретится с папой Франциском, Сержио Маттареллой, Джузеппе Конте и вице-премьерами Сальвини и Ди Майо (и, возможно, даже старым другом Берлускони)... Президент России возвращается в Италию с официальным визитом через четыре года после визита в 2015 году и делает это в особенно важный момент для Италии с геополитической точки зрения. Путин, возглавляющий более половины Европы, а то и три четверти, считается символом консервативного движения и примером "сильного человека", возглавляющего бесконечную нацию... Но в России он уже не всемогущ!» В некоторых итальянских газетах подробно перечисляются все внутренние негативные события, произошедшие в стране в последние пару лет - демонстрации, Навальный, церковь в Екатеринбурге, Голунов, Грузия, и так далее. Все перечисляется под определенным углом, чтобы подвести к одной единственной мысли, мол, Путин не такой страшный, даже если с виду по прежнему - цитита - «он выглядит как очень-очень сильная фигура». Пишут, что рейтинг нашего президента упал до 31%, не знаю, так ли это на самом деле.

Есть статьи, в которых на визит Путина, наоборот, возлагаются большие надежды: «Это не проходной рабочий визит или визит вежливости. Это важный визит для развития новых отношений между Россией и Европой, для налаживания новых форм сотрудничества Старого света с Россией. Визит, дающий надежду для тех, кто желает дружбы с Москвой, а не сосредоточен на строительстве новых железных занавесок». Эти дружелюбные СМИ публикуют выдержки из недавнего интервью Владимира Путина «Financial Times», подчеркивая, что разделают полностью его трезвые взгляды и идеи о том, что либерализм устарел, правление отдельных элит заводит мир в тупик и противоречит народным интересам и так далее. И им нравится, как где-то он сказал, что едет в Италию поговорить о перспективах.

К Путину простые итальянцы относятся с невероятным уважением. Несмотря на все наскоки журналистов, которые сделали себе имя на антипутинской теме. В итальяно-язычном фейсбуке создано огромное количество страниц на итальянском с названиями вроде «Дети Путина», «Путин Италия», «Фанаты Путина», «Путин Team Италия», «Путиномания», «Владимир Путин иль мио президенте», «Друзья России и Путина», и так далее. Их довольно много. Девиз одной страницы и вовсе звучит: «Спасибо, что вы существуете, мистер Президент».

Под новостями о визите в соцсетях и на сайтах газет огромное количество комментариев от итальянцев: «Великий Путин», «Гранде Путин», «Приезжай руководить Италией, смести этих клоунов», «Дядя Владимир, просвети хоть ты наших политиков, которые заставляют меня краснеть за них каждый день». Или вот комментарий, с которым многие согласны: «Путин — это элемент стабильности. Его независимость может помочь нашей церкви, находящейся в глубоком кризисе, нашей стране, которая находится в осажденном положении враждебными силами, желающими поставить Италию на колени». «Моя мечта — Путин — президент Европы». Многие называют Владимира Путина Папой по аналогии как Папа Римский. Это даже встречается уже в заголовках газет типа: «Владимир Путин, суверенный Папа». Много у итальянцев и самоуничижительной иронии. «Зачем этот великий человек едет в наш убогий край?» или «Наконец-то в Италии хоть ненадолго будет настоящий президент».

В «Ла Репубблика» вышла статья с анонсом, какие дороги будут перекрыты в Риме в четверг в связи с приездом российского лидера. И когда один русский, живущий в Италии, сочувственно сказал знакомым римлянам, мол, простите, теперь и у вас будут пробки из-за Путина, римляне ему смеясь бодро ответили, что у них вообще-то всегда пробки и часто дороги перекрывают. А вот в связи с визитом российского лидера у них есть надежда, что наконец-то уберут то неприличное количество мусора, которое скопилось в итальянской столице еще с зимы в связи с аварией на мусороперерабатывающем заводе.

Вообще, тот факт, что к российскому лидеру огромный интерес, я однажды почувствовала на себе лично. Практически сразу после родов второго сына в итальянском госпитале, моя окушерка, которая принимала у меня роды, в момент, когда дает мне новорожденного, вдруг с лету задает самый интересующий ее вопрос: «А какой он - Путин? Расскажи о нем! Он диктатор или нет?» и еще кучу вопросов. Я конечно, была ошарашена таким поворотом событий. Разговаривать о политике сразу после родов немного сложно, мягко говоря. Но для нее я была русской, да к тому же мой итальянский муж - сама непосредственность! - уже успел ей сообщить, что я журналист «Комсомольской правды». Так что она - такая же непосредственная итальянка, еле дождалась, когда я уже скорее рожу, чтобы расспросить меня про синьора Путина.

Впрочем, конечно, справедливости ради следует сказать, что есть и те, кто поддается на трактовку мировых событий с участием России и однобокую подачу новостей из России, в которых Путин является объектом острой и злой критики. Они могут с апломбом всезнаек обсуждать, что должен немедленно сделать российский лидер и как следует жить всему российскому народу. Однако, этот тип итальянцев представлен в подавляющем меньшинстве.

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