2019-07-05T16:36:56+03:00
Политика

Богдан Безпалько: Украинцам плевать, какая столица у Канады — они хотят улучшения жизни

Член президентского совета по межнациональным отношениям ответил на вопросы «КП» об удивительных географических открытиях, происходящих на Украине
Игорь ЯКУНИН
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Во время политического митинга в центре Киева, июнь 2019 г.Во время политического митинга в центре Киева, июнь 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация шестого украинского президента Владимира Зеленского, обрамляя восторгами его визит в Канаду, сообщила, что глава государства встретился с канадскими чиновниками в столице страны Торонто. Встретился — молодец. Хорошо, что не разминулся. Страна ведь большая. Бескрайняя тайга, Великие озера, у всех свои дела.

Может, никто б ничего и не заметил, но канадцы почему то полагают, что столицей Страны Кленового листа является совсем не Торонто. А вовсе даже Оттава. Этот "секрет" знают даже школьники. Причем во многих странах - кроме Канады. Но не украинские школяры. Вроде ерунда, но всё же как-то неловко.

Отличник журфака киевского госуниверситета, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко оперативно усмехнулась по поводу невежества новой администрации. И решила провести для неофитов географический ликбез. Перечисляя столиц стран, близких Украине, она назвала Гаагу столицей Нидерландов. Мелочь, вроде бы, но столица данной европейской страны - Амстердам.

«КП» спросил у известного политолога Богдана Безпалько, нужна ли политико-географическая грамотность современным чиновникам европейских государств. Или география — не дворянская наука?! И потому её — долой с пляжа?

- Почему многие высшие украинские чиновники на Украине путают столицы государств — географию в школе (еще советской) не учили?

- Они в школах, действительно, похоже, плохо учились. Сегодня во власть такие люди попадают по критериям политической лояльности, а не по своим реальным знаниям, компетенциям.

Политолог Богдан Безпалько на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политолог Богдан Безпалько на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Но общую грамотность для политической элиты вроде бы еще никто не отменял...

- У людей, попавших во власть на Украине, в последнее время географическая грамотность точно не стоит на первом месте. Другие критерии. Главное, чтобы человек был лично предан. Ну, а что касается грамотности - даже лучше, если чиновник будет как можно менее грамотен. Ведь по настоящему грамотный человек хорошо знает мировую историю. И он непременно русскоязычный. И его культурный багаж противостоит навязываемому сейчас на Украине образу. Однако критерии личной преданности оказываются выше компетентности.

- Если бы перед жителем Украины поставил выбор: что для тебе важнее - помощь Канады бронетранспортерами и несколькими миллионами долларов, или твое личное благосостояние , что бы они выбрали?

- Большинство граждан Украины выбрали бы второе. Но ТВ на Украине - волшебное средство. И человек хочет хоть где- то видеть хоть какой-то позитив. А такие поездки вроде визита Зеленского в Канаду как раз и выглядят позитивом. Но всё это продержится не больше года - потом люди поймут, что ничего не поменялось. И граждане Украины опять — у разбитого корыта. И впоследствии такого рода визиты начнут вызывать раздражение. Но пока они вызывают надежду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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