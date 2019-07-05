2019-07-05T11:01:25+03:00
Общество

"Это 5 класс": Вице-спикер Рады, высмеивая ошибку команды Зеленского, сама перепутала столицы

Ирина Геращенко хотела указать на незнание географии, но попалась в свою же ловушку
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирины Геращенко.Вице-спикер Верховной рады Украины Ирины Геращенко.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Пресс-служба украинского президента накануне допустила ошибку в анонсировании предстоящего визита Владимира Зеленского в Канаду. Сотрудники назвали Торонто столицей страны, перепутав его с Оттавой. На сообщение отреагировали многие СМИ. Не остались в стороне и политики.

Вице-спикер верховной Рады Украины в своем посте в социальной сети высмеяла ошибку пресс-службы президента.

- Столица Канады - Оттава. Не в Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии, - пишет Геращенко.

В посте она также усомнилась в профессионализме команды Зеленского. Подчеркнув, что ошибка со столицей - яркий пример того, что новые лица не всегда компетентны.

Позже Геращенко сделала еще один пост, где перечисляла страны и их столицы. Правда, тут вице-спикер Рады сама допустила оплошность. Она назвала Гаагу столицей Нидерландов, попав впросак. Чуть позже свою ошибку она осознала, отредактировала пост, подчеркнув, что появился хороший повод всем вспомнить географию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин пересказал наставление Папы Римского
В Великобритании выбросили документы с паролями из секретной химлаборатории
Моряки Тихоокеанского флота почтили память погибших на глубоководном аппарате подводников
Правительство повысило оклады военнослужащих и правоохранителей на 4,3% с 1 октября
В ассоциации ПФ нашли способ увеличить пенсию до 56% от зарплаты
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения
Журналисты нашли возможное видео с художником Бэнкси
Роструд уточнил порядок выплат работающим за отпускников
Роскосмос: Ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Восточный
Власти Украины рассматривают возможность освоения Арктики
Появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Вице-премьер Италии опубликовал в Instagram фото с Путиным
При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
Самолет Нью-Йорк -Лондон экстренно приземлился из-за пожара
Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"
Украинские силовики арестовали бывшего начальника ПВО бригады ДНР