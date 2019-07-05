"Это 5 класс": Вице-спикер Рады, высмеивая ошибку команды Зеленского, сама перепутала столицы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-05T11:01:25+03:00

Ирина Геращенко хотела указать на незнание географии, но попалась в свою же ловушку

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба украинского президента накануне допустила ошибку в анонсировании предстоящего визита Владимира Зеленского в Канаду. Сотрудники назвали Торонто столицей страны, перепутав его с Оттавой. На сообщение отреагировали многие СМИ. Не остались в стороне и политики.

Вице-спикер верховной Рады Украины в своем посте в социальной сети высмеяла ошибку пресс-службы президента.

- Столица Канады - Оттава. Не в Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии, - пишет Геращенко.

В посте она также усомнилась в профессионализме команды Зеленского. Подчеркнув, что ошибка со столицей - яркий пример того, что новые лица не всегда компетентны.

Позже Геращенко сделала еще один пост, где перечисляла страны и их столицы. Правда, тут вице-спикер Рады сама допустила оплошность. Она назвала Гаагу столицей Нидерландов, попав впросак. Чуть позже свою ошибку она осознала, отредактировала пост, подчеркнув, что появился хороший повод всем вспомнить географию.

ИСТОЧНИК KP.RU