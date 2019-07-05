Нам бы все мобильники взять - и... разрешить!

Роспотребнадзору уже к 1 сентября поручили разработать правила использования учениками телефонов в школе. Причем, ограничения вплоть до запрета брать с собой мобильники в класс. Логика тех, кто запрещает, понятна: телефоны отвлекают учеников от учебы. Мешают учителям вести уроки (ведь то и дело раздается то звонок, то бряканье уведомлений). Крутизной телефонов дети хвастаются, вызывая потребительский ажиотаж друг у друга. А еще они их нередко теряют и, поскольку вещь дорогая, получается скандал - кто виноват и кто будет компенсировать пропажу. В общем, доводы тех взрослых, кто требует выгнать смартфоны из класса, вполне очевидны. Но мы попробовали услышать и другое мнение.

Анастасия К*, выпускница средней школы №23 г. Оренбург.

- Пользуешься ли ты смартфоном на уроке? Что делаешь?

- Конечно же пользуюсь, но беру его на переменах, например, для того, чтобы позвонить по своим делам или маме ответить. Если быть честной, то на скучных уроках пользовалась, чтобы заняться своими делами, более важными, чем неинтересный мне предмет. По большей части я зависала в социальных сетях, либо читала книги и статьи, которые были полезны мне для сдачи ЕГЭ. Иногда я готовилась к другому предмету, искала информацию к будущему уроку.

- Как на это реагировали учителя? Они видели, что ты сидишь со смартфоном?

- Да, конечно, видели. Реагировали негативно, хотя был предмет, например, какая-нибудь технология в 10 классе, на которой мы сидели и конспекты писали. Я написала конспект, который задали, и оставшиеся полчаса сидела без дела. То есть план, который был назначен учителем, я выполнила, у меня осталось время, но я не могу заняться своими делами. Меня это возмущало.

- Замечала ли ты, что смартфон тебя отвлекал от уроков?

- Не сказала бы, что сильно отвлекал, все зависит от предмета и может ли заинтересовать учитель. На предметах важных и интересных или там, где был интересный преподаватель, я про телефон даже не вспоминала. Могла ответить на сообщения, которые были срочными, но если учитель просил, то я сразу же убирала телефон. То есть не было такого, что телефон отвлекал от учебного процесса. Говорила на эту тему со своими сверстниками: есть те, кого это действительно сильно напрягает, видимо, у некоторых нет самообладания, и как только они слышат вибрацию телефона, то сразу же берут его в руки и погружаются в него. И неважно, насколько им важен предмет.

- А если смартфоны в школе запретить?

- Но как? В XXI веке смартфон является основным средством коммуникации, он вообще включает в себя все на данный момент вплоть до банковских карт. То есть, если ребенок придет в школу без мобильного, то он элементарно останется без денег. Это уже не просто средство связи...

- Мешают ли тебе смартфоны одноклассников? Тебя это отвлекало? Что с этим делать?

- Мне повезло с одноклассниками, и не было такого, чтобы один включил звук или слушал музыку в наушниках на весь на класс и отвлекал. У нас таких историй не случалось, но, зная другие случаи, могу сказать, что детей просто выгоняли из класса или забирали телефоны. В таком случае, я согласна, что можно отобрать сотовый у ученика, потому что он мешает учебному процессу.

- Как бы ты решала вопрос, если бы была в комиссии по разработке правил пользования смартфонами в школах?

- Видя ситуацию со стороны и ученика, и учителя, я бы предложила, во-первых, повышать квалификацию учителей, чтобы с ним было интересно.

А во-вторых, проводить модернизацию школ, потому что, например, у нас в провинции есть во всех классах и компьютеры, и проекторы, но они настолько плохо работают, что не позволяют увидеть что спроецировано или включить файл к уроку.

* фамилию девушки не называем, поскольку она несовершеннолетняя.

Владимир Бродский, преподаватель теории познания лицея Высшей школы экономики (ВШЭ):

- Мешают ли вам мобильные учеников на уроках?

- Лукавить не буду. Конечно, порой телефоны создают проблему. Однако я не считаю, что мы здесь имеем дело с какой-то катастрофой, которая требует радикальных решений. Я сталкивался с этим в своем профессиональном опыте, но не стал бы драматизировать.

- А много ли учеников сейчас в смартфонах сидят? По вашим наблюдениям?

- Не все ученики, конечно, но довольно ощутимая часть любого класса. Но тут тоже есть варианты как лучше поступить. Я, например, когда начинаю вести свой курс, объявляю, что современному человеку, включая меня, наверное, невозможно просидеть все занятие и не просмотреть уведомления. И я не против, если кто-то на занятии достанет телефон, быстро взглянет и уберет. В этом я проблемы не вижу. Но не приветствую, когда ученики на протяжении всего занятия не отводят глаз от экрана. В аудитории всегда нужно пытаться создать атмосферу взаимоуважения, а такое поведение явно не способствует этому.

- То есть вы с этим никак не боритесь на уроках?

- Если я вижу, что какой-то ученик совсем потерял концентрацию, очень глубоко в смартфон погрузился, то я могу сделать ему замечание - обратить внимание на то, что идет занятие, и ему придется отчитываться по этим темам. Чаще всего такие слова работают.

- Как вы относитесь к запрету смартфонов в школе?

- Школа не должна превращаться в какую-то карательную организацию. А столь строгий запрет принесет больше вреда, чем пользы, так как степень отторжения, непонимания и протеста учеников будет настолько высокой, что в школе создастся откровенно враждебная атмосфера, а на таком фоне, конечно, никаких положительных образовательных результатов достичь невозможно.

- Просите ли вы учеников воспользоваться смартфоном на уроке в учебных целях?

- Я на самом деле регулярно это делаю, потому что на моем курсе большая часть занятий представляет собой обсуждение текстов, которые я скидываю ученикам. Соответственно не все готовы носить с собой в школу ноутбуки, и я это прекрасно понимаю, поэтому я регулярно прошу открыть текст со смартфонов. Мне кажется, что в любом случае хорошо, когда обсуждаемый текст перед глазами и не важно, на компьютере или в телефоне. Сегодня мы все привыкли читать текст со смартфонов.

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