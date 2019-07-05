Мобильникам в школе не место?

Валентина Ивановна Матвиенко предложила запретить в школах мобильники. Вот с такими заголовками, словно сговорившись, постят новости практически все электронные СМИ. И, как мне показалось, в большинстве текстов есть какой-то ироничный подтекст – ну вот еще один запрет нам светит, здравствуйте. Я, честно говоря, тоже поначалу подумал – надо какую-то интеллигентную отповедь Валентине Ивановне сочинить – ну и вправду сколько можно – и этого нельзя, и того нельзя…

Вот только по старой привычке решил отыскать первоисточник. И уже без удивления (такое у нас теперь часто) обнаружил, что сказано не совсем то и не совсем так.

Что сказала Матвиенко (дословно):

«Многие педагоги, многие директора школ, да и родители высказывают тревогу о том, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок. Вместо движения, общения на переменах, как это было раньше, дети тут же берут телефон, играют в игры, они отвыкают общаться друг с другом. Плюс социальное неравенство: у кого-то есть телефон, у кого-то нет телефона. У кого-то телефон последней модели, а какая-то семья не может себе позволить его купить.

Эта тема требует своего решения. Она деликатная, нельзя идти только жесткими запретительными мерами. Но большинство педагогического сообщества склоняется к тому, чтобы запретить использование телефонов. Возможно, нужно создать условия для хранения телефонов. Чтобы ребенок, который приходит в школу, смог позвонить после уроков родителям. Но в класс не брать, оставлять где-то в приготовленном для этого месте.

Мы создали рабочую группу из специалистов, месяц дали срок. Через месяц они сформулируют как решить эту проблему не нарушая законодательство, учитывая все аспекты».

То есть Матвиенко не предлагала запретить мобильники. Она предложила изучить вопрос и придумать, как регламентировать использование смартфонов в школе. Сделать так, чтобы ученики не таскали их в класс.

Мы же не во Франции, где ровно год назад законодательно запретили использование мобильников в младшей и средней школе, особо никого не спрашивая. Запрет этот был одним из пунктов предвыборной программы Эмманюэля Макрона. А законодательную инициативу подал министр народного образования Жан-Мишель Бланкер.

Хотя представляю, как обрадовался словам Матвиенко мой хороший знакомый профессор Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Уж сколько он раз выступал и перед депутатами и чиновниками: мобильники опасны! Их излучение вредно для здоровья, особенно для здоровья растущего, еще не сформированного организма.

Матвиенко здравоохранительную причину не назвала. А, по мнению Григорьева, главная опасность-то в ней. Сам Олег ходит со старой кнопочной нокией. Он в последнее время делает все более мрачные прогнозы из-за грядущего распространения сетей 5G. И хмуро поглядывает на башни с базовыми станциями сотовых операторов, которые все ближе придвигают к школам.

И я Олега поддерживаю – он один из крупнейших в мире специалистов по излучениям, которые свойственный мобильникам, и точно отдает себе отчет в том, что он говорит, когда пугает нас.

На днях в интервью «КП» руководитель образовательных сервисов Яндекса Илья Залесский привел обеспокоивший меня факт: дневной трафик школьника, когда он сидит в школе, не отличается от трафика вечернего. То есть ребята пользуются смартфонами на уроках и переменах так же интенсивно, как дома. И почему-то я сомневаюсь, что они в это время ищут подробности путешествия Магеллана или изучают не вошедшие в программу стихи Лермонтова.

Именно излучение, которое может провоцировать серьезные заболевания, а не другие аргументы, которые привела спикер Совфеда, на мой взгляд, главная причина ввести ограничения на использование в школах смартфонов и планшетов.

Все остальное ерунда. Если учитель сильный, авторитетный, если умеет своим предметом заинтересовать ребят, не будут они чатиться под партой во время его урока. Просят запретить мобильники, испугавшись конкуренции, учителя слабые, проигрывающие в борьбе с интерактивным контентом.

И прятать смартфон в ящички перед началом занятий только ради того, чтобы нивелировать социальное расслоение - тоже сомнительная идея. Да, раньше, в советское время, дети мерялись возможностью достать американскую жвачку или коллекцией вкладышей. Сейчас меряются смартфонами. Новые флагманы – предмет слезной зависти. Но прячь телефон или не прячь – в классе и так все знают, у кого семья богаче и какой безусый отрок ходит с десятым iPhone. Да и после уроков все равно ребята окунаются в мобильную жизнь.

Еще раз: отношения детей с мобильников – предмет воспитания и запретом никакую воспитательную задачу не решишь.

Смарфтоны и планшеты могут быть на уроке. Тогда, когда они, по мнению учителя, полезны для занятий. Когда в них можно найти новый материал для изучение сегодняшней темы. Когда для проекта нужно посмотреть аналогичные работы, сделанные другими классами. Бездумно отказываться от современных технических средств глупо, вводить тотальный запрет – неправильно. Тем более, что обычно такой запрет не работает. А уж юное изобретательное поколение, найдет как его обойти.

Но нам действительно нужен регламент использования гаджетов в учебном процессе. Нужны вменяемые, прочитанные технически продвинутыми учителями уроки безопасности в современной цифровой среде. В том числе с показом картинок из знаменитого недавнего эксперимента, когда у мышей, которых облучали таким же излучением, какое распространяет смартфон, развился рак.

Может и вправду потратиться на ящички для хранения смартфонов где-нибудь подальше от классов? А в холлах поставить бесплатные стационарные телефоны, с которых можно в любой время позвонить родителям.

Посмотрим, о чем договорится рабочая группа, которую формирует глава Роспотребнадзора Анна Попова. О разработанном документе нас обещают проинформировать через месяц, а к началу учебного года принять окончательное решение. У меня только одна просьба к Анне Юрьевне Поповой: включите, пожалуйста, в эту группу и Олега Григорьева.

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