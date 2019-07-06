Все чиновники в одном окне: сделает ли реформа МФЦ нашу жизнь проще

Даже записные критики признают: за последние годы система обслуживания населения сделала в России большой шаг вперед. Если нужно поменять паспорт, не надо идти в редкие приемные часы в полицию, а для получения льгот необязательно выстаивать километровые очереди в собесе. Даже в загс теперь ходить лишний раз не нужно - рождение и смерть можно зарегистрировать через МФЦ. Это сокращение из трех букв теперь знает вся страна - многофункциональные центры работают с понедельника по воскресенье с 8 до 20 часов во всех городах нашей необъятной Родины.

«Мои документы» (еще одно название МФЦ) уже заменили тысячи приемных различных государственных и муниципальных учреждений. Но эта революция еще не окончена. Минэкономразвития готовит концепцию «МФЦ 2.0», которая еще больше расширит формат работы центров. Документ внесут в правительство до 1 февраля 2020 года. «Комсомолка» разузнала подробности.

ПРИЙТИ НАДО БУДЕТ ТОЛЬКО РАЗ

- Надо постепенно отказываться от разного рода присутственных мест и переходить к тому, что МФЦ станет единственным окном очного взаимодействия между гражданами и государством, - заявил на недавнем форуме в Якутске замминистра экономического развития Савва Шипов. Это означает, что согласовать перепланировку в своей квартире, заключить брак и подать документы для участия в выборах можно будет в одном и том же кабинете.

Более того, по задумке чиновников, для получения госуслуги в МФЦ нужно будет лично появиться всего один раз. Все остальное будет делаться через сеть.

Шипов признает, что пока работники МФЦ «своими руками возят бумажные документы вместо граждан». Но уже в скором времени они должны полностью перейти к созданным электронным сервисам и предоставлять госуслуги, фактически не вставая с места.

Эксперты заверяют, что бюрократии будет меньше в разы, но вопрос, готовы ли мы к цифровизации всех услуг.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НЕ ТОЛЬКО ПОСРЕДНИКИ, НО И ЗАЩИТНИКИ

О грядущей реформе МФЦ мы спросили у экспертов отрасли.

- МФЦ будут не только посредниками между гражданами и различными ведомствами. Но и будут направлять претензии чиновникам, если ответа нет или он приходит недостаточно оперативно. Это небывалое новшество. Значит, чуть ли не впервые в истории России появляется государственная структура, которая будет стоять на стороне жителей, а не бюрократии, - говорит Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ».

Сколько времени потребуется на развертывание системы?

- Процесс будет долгим: необходимо создать сайт, системы автоматизации процессов, хранилища баз данных, - считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. - С помощью современных технологий правительству должно хватить 5 лет на то, чтобы все заработало.

БЮРОКРАТОВ СТАНЕТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ

Расширение МФЦ грозит обернуться полномасштабным сокращением чиновников.

- Правительство трижды за последние десять лет пыталось сократить служащих (в последний раз на 10% в Москве и на 15% в регионах), но безуспешно, - уточняет Геннадий Николаев. - Запланированная реформа позволит осуществить наконец эти планы, хотя часть служащих сможет найти работу в МФЦ. Ведь эта сеть неизбежно будет расширяться.

- Большинство обращений граждан циркулирует на низовом уровне госслужащих. Вот они в первую очередь попадут под сокращение. Если идею «единого окна» удастся воплотить, то из каждых 10 чиновников, работающих с обращениями, свои места сохранят один или два, - считает финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Но не все так безоблачно. Эксперты говорят, что часто МФЦ могут создавать только лишнее звено в бюрократической цепочке.

- Представьте, что гражданин пишет в МФЦ заявление, что у него украли велосипед, - говорит Ланис. - Естественно, заниматься этим делом все равно будут сотрудники полиции. В том числе опрашивать потерпевшего. А сотрудники многофункциональных центров просто выполняют роль удаленных секретарей. При этом они не могут даже грамотно проконсультировать, как нужно составить заявление.

К тому же куда жаловаться, если в МФЦ человеку не помогут или испортят настроение хамоватые сотрудники? Окно-то всего одно!

- Передавать весь документооборот МФЦ не нужно, - считает директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. - Иначе потребуется сокращать госорганы, а ведь именно они несут ответственность за качество предоставления услуг населению. МФЦ могут на себя взять часть полномочий, но только часть.

ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ДЕРЖАВЫ К ЦИФРОВОЙ

- В идеале современный человек должен иметь возможность решить все свои вопросы через смартфон, - говорит экономист Владислав Гринько. - Сейчас в России уже есть такие порталы, как «Госуслуги» и «Активный гражданин». И здесь мы впереди многих стран. В той же Европе, чтобы решить простейший бытовой вопрос, нужно бегать по разным инстанциям с бумажными справками. Если реформа МФЦ переведет все наши отношения с государством на экран телефона, у России появится реальный шанс стать не только нефтегазовой, но и цифровой державой. Но есть одно очень важное но - это угроза кибератак. В американской прессе уже прямым текстом пишут, что власти США могут напасть на наши электронные сервисы, чтобы парализовать жизнь в стране. Принципиальный вопрос - насколько мы готовы справиться с этим вызовом?

А КАК У НИХ

В Канаде это прибыльный бизнес

Одной из первых стран, где запустили электронное правительство, стала Канада. Там аналог нашего МФЦ появился еще в начале нулевых годов. Причем сперва ее обкатали не в столице, а в провинции. Сейчас 70% всех отделений канадских многофункциональных центров находятся в городах с населением менее 20 тысяч человек. Жители могут как лично прийти в центр, так и получить помощь по телефону или электронной почте.

Канадский опыт показывает, что сервисные центры могут быть весьма прибыльным делом. Например, в провинции Нью-Брансуик местные МФЦ обеспечивают 0,8% всего валового регионального продукта.

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Теперь услуги в МФЦ можно заказывать комплексно

Правительство России зафиксировало перечень госуслуг, которые должны оказывать в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». Гражданин единожды обращается в учреждение с заявлением, а по прошествии времени получает результат. При этом всю необходимую работу за него выполнят сотрудники МФЦ и прочих госструктур. Нововведение состоит в том, что теперь можно заказывать услуги комплексно – просто перечислить их в одном заявлении. Это сэкономит наше с вами время и деньги (подробности).