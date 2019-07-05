Полиция задержала таксиста-армянина, отравившего и ограбившего пассажира

Вечером в пятницу, 5 июля, в отравлении жителя Москвы признался водитель такси. Сдаться полиции гражданин Армении решил после уговоров родственников, которых ранее опросили следователи. От органов мужчина скрывался почти неделю.

- Несколько дней назад московская полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Было установлено, что он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной водителем такси. Позднее гражданин обнаружил, что у него похищена банковская карта, с которой были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже в ближайшие дни водителю такси будет предъявлено обвинение по статье "Разбой". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока речь идёт лишь об одном эпизоде. Но следствие рассматривает его причастность к другим похожим преступлениям.

- 58-летний подозреваемый доставляется в ОМВД России по району «Хамовники» города Москвы, где с ним будут проведены следственные действия, - добавила Ирина Волк.

Напомним, ранее обвинение в массовых отравлениях москвичей было предъявлено жителю Кабардино- Балкарии Мурату Сабанову. На данный момент известно о 11 пострадавших. Всем им подозреваемый в центре Москвы предлагал отправленные напитки.